Není snadné proti nám hrát, tvrdí karlovarský blokař Wilson

Co první zápas sezony řekl o formě Karlovarska?

Posledních šest měsíců je to složité období, pro sportovce se pořád něco mění. Napříč celým světem se stále odkládají nebo ruší akce, možnosti trénovat nebyly valné. Jsem šťastný za to, že jsme se dokázali vrátit do dobré formy po tak dlouhé přestávce. Myslím, že jsme to v utkání proti Příbrami ukázali.

V čem je síla vašeho týmu?

Myslím, že proti většině ligových mužstev pracujeme lépe jako tým. Jsme velice vyzrálý tým, proti kterému se nikomu nehraje snadno.

Marc Wilson a extraliga Dva roky působil ve Francii, třetím rokem hraje v české extralize. Rok strávil v Ústí nad Labem, v Karlových Varech načal druhou sezonu. „Miluji tuhle ligu z mnoha důvodů. Hrát volejbal v Česku je velice komfortní, je tu méně cestování, než jaké jsem zažil třeba ve Francii. Každý tým tu má věrnou skupinu fanoušků, kteří za ním pořád stojí. To je úplně něco jiného než třeba v kanadské univerzitní soutěži. Takže kvůli fanouškům se už moc těším na další sezonu v Česku. Úroveň volejbalu je tady taky vysoká, pro mě srovnatelná s Francií,“ říká kanadský blokař Karlovarska.

Může být česká extraliga ještě kvalitnější než v předchozích sezonách?

Spíš to vypadá, že bude liga slabší kvůli následkům covidu. Pravděpodobně se to odrazí na finančním stavu všech týmů. Ale cítím, že letošní sezona bude dobrou příležitostí pro mladší hráče, jak vyniknout a prosadit se.

Po minulé sezoně jste se měl s vaší snoubenkou brát, jenže koronavirová krize zmařila vaše plány. Jak hořké bylo odložení svatby?

Bylo to frustrující. Kvůli mojí kariéře jsme s Dorelle většinu našeho společného vztahu strávili každý zvlášť v různých koutech světa. Proto jsme také odkládali zásadní životní rozhodnutí, jako jsou svatba a založení rodiny. A když konečně nadešel ten okamžik, covid nás o to připravil. Opravdu zničující pocity. Doufejme, že se nám to podaří příští léto, ale těžko říct, stále není jisté, kdy v Kanadě povolí pořádání velkých akcí.

Taková událost ale možná ještě posílila váš vztah.

Požádal jsem Dorelle o ruku, protože jsem cítil, že náš vztah je nezničitelný. A to platí i teď, i když to s námi emocionálně otřáslo.

S partnerkou jste teď společně v Karlových Varech. Jak se jí tu líbí?

Už loni měla Dorelle možnost strávit v Karlových Varech šest měsíců, když dokončovala doktorské studium. A potom říkala, že by bylo skvělé vrátit se do tak nádherného města.

Dorelle na dálku vyučuje na McGillově univerzitě v Montrealu. Jak probíhá takový způsob práce přes půl světa?

Všechny kanadské univerzity teď fungují online. Byla docela náhoda, že se v jejím oboru objevila práce. Dorelle učí kurz řízení motorických procesů v mozku. Vzhledem k časovému posunu vyučuje večer. Připojení je tu výborné, takže nemá žádný problém.

A stala se z ní fanynka Karlovarska?

Rozhodně! Je pro ni skvělé, že poznala moje spoluhráče a jejich partnerky. Moc ráda chodí na zápasy a fandí. Bohužel nemluví česky, ale kdo se tady chce procvičit v angličtině, najde ji při zápase na tribuně.