Každý raketový útok mě vystraší, říká ukrajinský volejbalista Cmokalo

„Je to psychicky těžké být tady a vědět, že mí blízcí a kamarádi jsou v zemi, kde se válčí,“ řekl Cmokalo, jemuž bude v sobotu dvacet let. „Luck je sice na západě Ukrajiny, ale bojím se. Každý raketový útok mě vystraší.“ Přítelkyně za Cmokalem přijíždí jednou měsíčně. „I rodiče občas během roku dorazí,“ podotkl.

O tom, že by se do Ostravy přistěhovali, neuvažují? „Rodiče ne. A přítelkyně nemůže, protože studuje,“ odpověděl.

73 bodů uhrál Tymur Cmokalo v minulých čtyřech kolech na postu univerzála

Zástupci ukrajinské armády nyní žádají mobilizaci dalšího půlmilionu lidí. „Kdyby to přišlo, těžko bych mohl něco dělat, ale snad to nehrozí,“ doufá Cmokalo.

Ostatně i šéfové ostravského klubu už dříve zjišťovali, jestli nemohou o posilu během sezony přijít. „Ukrajinci mají pro občany, kteří působí v cizině, daná pravidla, že nějakou předem danou dobu mohou v zahraničí pobývat,“ uvedl ostravský manažer Tomáš Zedník.

Cmokalo přišel do Ostravy před touto sezonou z ukrajinského týmu Barkom-Kazany Lvov, s nímž hrál minulou sezonu elitní polskou Plus ligu, jednu z nejlepších světových soutěží.

Na hřiště se ale pořádně nedostal. „Také proto jsem uvítal nabídku z Ostravy,“ řekl mladík, jenž v české extralize sbírá další zkušenosti.

A Česko si pochvaluje. „Je to krásná země. Viděl jsem už Prahu, Brno i další místa. A jak jezdíme na extraligové zápasy, pozoruji okolí.“ V Ostravě se mu líbí.

„Koncem roku je centrum moc pěkné. Výzdoba, atmosféra. Už jsme byli se spoluhráči i na vánočních trzích,“ podotkl. „Těším se, až tam vezmu přítelkyni a rodiče.“

Do konce roku čekají volejbalisty dvě kola – Ostravští 28. prosince od 17.00 přivítají Odolenu Vodu a dva dny nato budou hrát v Kladně. Beskydy v tytéž dny přivítají od 17.00 Liberec a pojedou do Příbrami.

Ostravští půjdou do dalších zápasů povzbuzeni předešlou výhrou nad Zlínem 3:1. Stále jsou ale poslední.

„Je to těžké, když jste dole, ale my víme, že nemůžeme dělat tolik chyb jako ve většině dosavadních zápasů,“ upozornil Tymur Cmokalo. „V každé výměně se musíme rvát o každý balon, bojovat o co nejlepší výsledek, abychom ukázali, že máme na to, odrazit se výše.“

Po sérii osmi porážek bez zisku bodu pomohl ostravský tým pozvednout i Cmokalo, jehož trenér Dariusz Luks v minulých čtyřech kolech přesunul z místa smečaře na univerzála. „Předtím jsem na tom postu nikdy nehrál, vše je pro mě nové, ale zajímavé,“ usmál se Tymur Cmokalo. Tuší, proč Luks k této změně sáhl? „Jako smečař jsem měl za úkol i přihrávat a s tím jsem podle statistik měl problémy. Trenér řešil, co s tím, a dopadlo to takto.“

Ostravskému celku by změny v sestavě mohly svědčit, jelikož Cmokalo byl ve třech z předešlých čtyř duelů, které odehrál jako univerzál, nejvíce bodujícím hráčem týmu. „To je sice pěkné, ale budu se dál učit,“ prohlásil Tymur Cmokalo.