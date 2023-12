Soupeř nám body zadarmo nedá! Na výhru doma čekají volejbalisté Ostravy přes rok

„Víc než ztráta bodů mě mrzí, jakým způsobem hrajeme,“ prohlásil ostravský kapitán Jakub Dvořák. „V Příbrami podáme perfektní výkon (3:1) a doma si myslíme, že nám dá soupeř body zadarmo.“

Ve druhém a třetím setu si Ostravští pomohli výborným servisem. „Ale čtvrtý byl jako ten první. Dostaneme čtyři pět bodů v řadě a nedokážeme se z toho sebrat,“ povzdechl si Dvořák.

„V momentech, kdy jsme měli zabrat, jsme moc chybovali,“ podotkl ostravský univerzál Tymur Cmokalo, který byl s 25 body nejúdernějším hráčem zápasu.

„Ty chyby pramení z hlavy, z toho, že nejsme připraveni dát tomu sto dvacet procent ne každým balonem, ale každým pohybem,“ prohlásil Jakub Dvořák.

Proč, to netuší. Odmítl, že by je svazovala možnost, že v případě výhry za tři body by se dostali z úplného dna extraligy. „Tím to není, my už jsme docela zvyklí být poslední,“ řekl Dvořák.

„Oč jde, bylo hodně vidět,“ upozornil benátský nahrávač Jiří Srb. „Z obou stran bylo utkání nervózní. My jsme ale trochu zkušenější, takže jsme měli ukázat více odvahy a hrát lépe. Dva body jsou pro nás zlaté, ale nic neřeší, furt jsme tam, kde být nechceme.“

Benátský trenér Aleš Dittrich podotkl, že tíha utkání dolehla i na jejich zkušené hráče. „Rozhodovaly maličkosti a my musíme být pokorní, vděční za každé vítězství,“ dodal Dittrich.

Beskydy jsou na dohled šestky

Beskydský trenér Michal Provazník po prohře ve Zlíně uvedl, že Zlín lépe podával. „Neustáli jsme ten tlak, nezvládli jsme hrát celý zápas stejně,“ uvedl Provazník.

Přesto se Beskydští se 14 body drží na dohled šestého místa zaručujícího přímý postup do play off.

„Vzhledem k tomu, že máme postavený kádr především na vlastních odchovancích a mladých hráčích, tak nás všichni pasovali do bojů o záchranu. Ale bodově se nám začátek soutěže vydařil,“ řekl Provazník. „Na druhou stranu naše hra je poplatná věkovému průměru. Jsme schopni zahrát dobře, ale i víceméně propadnout.“

Momentka z utkání Zlín - Beskydy.

Provazníka těší, že výkony Beskyd mají vzrůstající tendenci a že se daří mužstvo stabilizovat, což si předsevzali před sezonou. „Všichni kluci ukazují, že prostor, který dostávají, si zaslouží. Jsme však teprve na začátku, po třech zápasech může být vše jinak.“

Trenér je především rád, že si Beskydští až na Ústí nad Labem poradili s celky, které jsou kolem nich ve spodní polovině soutěže, že zdolali Příbram, Brno, Ostravu a Benátky nad Jizerou.

Prvním nahrávačem je Tomáš Mišek a na postu univerzála má pevné místo Marek Perry. Na smeči nastupují Jiří Benda a Matěj Koloušek, takže jen na střídačce zůstává zkušený smečař, někdejší slovenský reprezentant Marek Mečiar, který se vrátil z hostování v rakouském Waldviertelu. „Hledal si něco v zahraničí, ale nevyšlo to,“ připomněl Michal Provazník.

„Věděl, že bude na pozici prvního střídajícího hráče a prostor budou zároveň dostávat i mladí kluci. Svými zkušenostmi, které předává, je pro nás pořád velmi cenný hráč. A vždy, když nastoupil, si odvedl svoje.“

Mečiar je po Bendovi a Kolouškovi třetím smečařem. „Bendys vyrostl extrémně,“ upozornil Provazník na to, že je v širším kádru reprezentace. „Kolouch se stále zlepšuje. A k tomu můžeme použít i Malíka, což je náš odchovanec. Rozdíl mezi smečaři není tak velký, ale ti, co nastupují, hrají dobře a bodujeme, takže není důvod něco měnit.“

Stabilní místo mají i blokaři Allan Guimaraes a Denys Danylov, kteří jsou v klubu druhou sezonu. „Allan u nás hlavně chce být, to je důležité,“ uvedl Provazník. „Na to, že je Brazilec, se učí i česky. V kabině je fantastický, naším třem mladým blokařům má co dát.“

Potěšitelný je vzestup Ukrajince Danylova. „Zvedá se, řekl bych, že se vrátil na úroveň, na níž byl před válkou na Ukrajině,“ podotkl beskydský trenér.