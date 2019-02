Krásný zápas, ale konec mrzí hodně, říká nahrávačka Kubínová

„Zápas se zlomil tím, že jsme udělaly hodně nevynucených chyb. Nakonec to bylo o dva body. V tie breaku bylo hodně nevynucených chyb. Je to hrozné zklamání, těžko se mi mluví,“ přiznala nahrávačka Šárka Kubínová.

Vedly jste 2:0, co se pak stalo?

Všichni jsme viděli, kdo proti nám stál – výborný tým, a myslet si, že vyhrajeme 3:0, bylo hodně velké science fiction i pro nás. Ony zapnuly a najednou nás trochu nachytaly na přihrávce, začaly jsme špatně podávat, tudíž jsme je rozpřihrávaly, ony hrály středem a najednou to prostě nešlo.

Začaly jste pochybovat, že byste mohly Bacau dorazit?

To jsme věřily a určitě jsme se o to snažily, ale pak nás najednou začaly tlačit na servisu a my jsme na něm polevily. Usmečovaly nás, najednou nám ujely o sedm bodů a s takovým týmem se to nedá dohánět. Doženete to jen na skóre, že to nevypadá tak ostudně, ale to je vše.

V pátém setu jste mohly zápas poslat do zlatého setu, ale nevyužily jste dva setboly.

Mrzí to hodně. Bůhví, co by se dělo ve zlatém setu, tam už je to buď a nebo. Stalo se tam hodně nepřesností, spadl nám balon mezi dvě hráčky, dvakrát jsme vlezly do saka. To jsou chyby, které stojí vítězství, ale dějí se. Je to nervozita, je to tak silné chtění, že se to stane.

Hrajete čtyři soutěže, mohla se projevit únava?

Nemyslím si. Cítila jsem se dost odpočatá a měly jsme dost času na regeneraci, takže na to se rozhodně nikdo vymlouvat nemůže.

Jak budete na tuto velkou bitvu vzpomínat za rok nebo za deset let?

Byl to krásný zápas, musel se líbit divákům a o to nám šlo. Samozřejmě šance dostat se do semifinále CEV Cupu byla obrovská, měly jsme dobrý los a relativně hratelné soupeře. Ale uvidíme, třeba se nám to podaří i příští rok. Třeba se to zase nalosuje dobře.

Byl to váš největší zápas v kariéře?

To asi ne. Zápasy o titul jsou pro mě víc srdeční a důležitější. Jistě by byl obrovský úspěch být v semifinále poháru, ale asi jsem zažila důležitější okamžiky.

Máte za sebou vítězství v Českém poháru a čtvrtfinále CEV. Co bude dál?

Máme ještě dva cíle – MEVZA (středoevropskou ligu – pozn. red.) a extraligu. Uvidíme, co se bude dít, a doufám, že to všechno vyjde tak, jak má.

Budete muset po blyštivějších evropských zážitcích hledat motivaci?

Ne, nemáme se za co stydět. Kdybychom odcházely kanály, bylo by to špatné. Předvedly jsme hezký volejbal a teď jdeme do nadstavby a musíme si udržet první místo. Motivace je tam sama o sobě.