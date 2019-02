Volejbalistky Olomouce vypadly ve čtvrtfinále Poháru CEV

„Je to obrovská škoda, protože postup byl blízko,“ litoval olomoucký kouč Jiří Teplý. „První dva sety jsme odehráli v euforii, byli jsme pozorní v obraně a dobře útočili, ale ve třetím jsme možná pod dojmem rychlého vedení na jeho začátku polevili a čekali na konec. Hosté hráli pořád stejně, tlačili nás servisem a postupně nás donutili k chybám. Ty rozhodly také tie-break,“ citoval Teplého web Českého volejbalového svazu.

Hanácký tým určoval v úvodu průběh hry od prvních míčů. Slabší chvilku si vybral jen v prostřední části první sady, kdy pustil hosty do dvoubodového vedení, ale závěr setu ovládl zásluhou lepšího servisu a obrany.

Ve druhém dějství se svěřenkyně trenéra Jiřího Teplého dostaly do brejku na stav 16:13 a 21:15. Houževnaté Rumunky sice stáhly na tříbodový rozdíl, ale koncovka opět vyzněla pro současné nejlepší české družstvo.

Za stavu 2:0 pro Olomouc byly Rumunky na pokraji vyřazení a to je vyburcovalo k maximální koncentraci, razanci a přesnosti. Ve třetím setu to vedlo k nárůstu jejich náskoku až na sedmibodový rozdíl, na který už domácí volejbalistky nedokázaly i přes prostřídání základní sestavy zareagovat.

Výpadky na příjmu i v obraně v olomoucké sestavě nahrály v dalším pokračování opět do rumunských karet, hráčky Bacau si větším důrazem a lepším servisem vynutily tie-break.

V případě olomoucké výhry v něm by to znamenalo pokračování takzvaným „zlatým setem“. Dlouho to na něj vypadalo. Hanačky vedly 6:2, v závěru ještě 14:12, ale vlastními chybami se připravily o možnost pokračování a postup spadl do klína rumunskému celku.