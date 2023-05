Nový systém je krutý. Českému plážovému volejbalu pomáhá turnaj v Ostravě

„Pro nás je Ostrava vždy speciální a nebereme ji jako ostatní turnaje,“ prohlásil David Schweiner, který nastoupí s Ondřejem Perušičem v hlavní soutěži.

Tu si zahrají také Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou a Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem. Leč jen díky divoké kartě, kterou získali zásluhou českého pořadatelství...

A stejné to je i se starty v kvalifikaci Markéty Nausch Slukové s Helenou Havelkovou, Anna a Kateřina Pavelkových a Jakuba Šépky s Tomášem Semerádem. Česko bude reprezentovat šest dvojic. Na jiném turnaji téže úrovně by se v takovém počtu objevily jen stěží.

Beachvolejbalisté se shodují, že nynější systém, kdy jsou světové turnaje rozděleny do tří kategorií – elite 16, challenger a future – není optimální. Obzvlášť, když v té nejvyšší kategorii je v hlavní soutěži jen 12 týmů a další čtyři se do ní dostanou z kvalifikace, v níž je místo pouze pro šestnáct celků.

„Je to na...“ pošeptala ostřejší slovo Markéta Nausch Sluková, která se zpět mezi špičku snaží probít po mateřské pauze s Helenou Havelkovou. „Nynější systém je nešťastný, protože když se podíváte na rezervní list pro ostravský turnaj, tak na něm jsou jména jako Laura Ludwig (olympijská vítězka a mistryně světa – pozn. red.), i další Němky, Finky, Španělky... Skvělé týmy, které mají medaile z mistrovství světa i Evropy, si nezahrají ani kvalifikaci.“

Selfie v podání Marie-Sáry Štochlové (vlevo) a Barbory Hermannové před turnajem v Ostravě.

Nausch Sluková dodala, že ani nemají šanci vybojovat si v ní místo férově na hřišti. „Po patnáct letech na tour, kdy jsem zažila různé změny systémů, by měla kvalifikace zůstat otevřená, aby každý mohl přímo na hřišti zabojovat o místo v hlavní soutěži a nemuselo se kalkulovat s počítáním bodů.“

Podle ní nynější systém neprospívá rozvoji beachvolejbalu. „A to pomíjím, že teď je i olympijská kvalifikace a ne všechny týmy v ní mohou bojovat. Koukáte v televizi, jak se top týmy mydlí jen mezi sebou. Nic s tím nemůžeme dělat, takže jsme rády za každou možnost hrát na takovém turnaji jako tady.“

David Schweiner upozornil, že při nynějším systému hrozí, že pokud odehrajete dva turnaje v řadě hůře, spadnete do kvalifikace.

„Třeba stříbrní a bronzoví medailisté z loňského mistrovství světa jsou v Ostravě jen v kvalifikaci a v jejím druhém kole možná narazí na sebe,“ zmínil Schweiner brazilské dvojice Renato – Felipe a André – George. „To svědčí o vyrovnanosti světové špičky od prvního po nějaký třicátý tým. Rozhodně není dané, že kdo se na turnaj přihlásí, bude hrát a bude bojovat o body do olympijské kvalifikace.“

Ondřej Perušič upozornil, že systém je lepší pro diváky a pro propagaci beachvolejbalu než pro samotné hráče. „Pro ně má spoustu negativ. Ale v kombinaci s tím, jak se nasazuje do turnajů, že se počítá málo výsledků a ty se rychle přepisují, mladé dvojice mají větší šanci dříve se dostat se do vyšších pater světové tour,“ uvedl Perušič. „Zároveň to však vede k poměrně hodně velkým kalkulacím s body i během olympijské kvalifikace. Je to už spíše matematické cvičení, než ta hra jako taková.“

David Schweiner a Ondřej Perušič sledují přihrávku Marie-Sáry Štochlové při dnešní prohlídce kurtů.

Barbora Hermannová současný systém označuje za zbytečně náročný. „Spousta týmů dlouhodobě patří do špice a měly by tam zůstat. Jenže těžce se tam vracejí, když systém je tak neúprosný, že vás jeden špatný výsledek shodí do kvalifikace,“ podotkla Hermannová. „Vidíme to v Ostravě, kde jsou v kvalifikaci první nasazené Kanaďanky (Melissa a Brandie) a druhé Barbara s Carol (Brazilky). Při tom dlouhodobě předvádějí top beachvolejbal. V uvozovkách jen pátá místa jim nestačí, aby byly v hlavní soutěži. Takže pro středně a níže nasazené týmy je strašně těžké dostat se někam nahoru a poměřit síly s elitními celky.“

Marie-Sára Štochlová podotkla, že je škoda pro beachvolejbal, že spousta týmů nemá vůbec šanci dostat se na turnaje, když teprve začínají, anebo jsou nově složené. „Trošku se bojím o budoucnost beache. Kam bude růst, když je účast na nejlepších turnajích tak hodně omezená,“ řekla Štochlová.

Nechystají beachvolejbalisté a beachvolejbalistky nějaký vzdor?

„Povídáme si o tom, ale momentálně to utichlo,“ odpověděla Barbora Hermannová. „Při každé vzpouře je potřeba, aby do ní šli všichni. U nás to tak bohužel není, protože některé týmy jsou podporované federacemi a nepotřebují tolik peníze, které mohou vyhrát na odměnách na turnajích. Dostávají peníze z jiných zdrojů. Kdežto týmy, které finance nemají, jsou naštvané a chtěly by změnu, protože turnaje jako Kapské Město, dvě Austrálie, Čína, Maledivy, Indie, Thajsko jsou pro všechny velice nákladné a skoro nic se vám nevrátí zpátky.“

Hermannová upozornila, že i prize money, tedy prémie na turnajích, šly dolů. „A k tomu je ještě je náročnější si na ně sáhnout. O vzpouře se mluvilo, ale utichlo to, jelikož nejsou silné páky se tomu systému postavit. Je to škoda.“