V budoucnu třeba takové týmy budeme porážet, přejí si Semerád a Šépka

Ale ne. Hlavní rozhodčí Portugalec Jorge Carvalho ukázal na stranu Brazilců – míč podle něj tečoval čáru. Rázem měli favorité mečbol 14:12.

„Je možné, že to aut byl, ale neviděl jsem to,“ řekl Tomáš Semerád. Dodal, že je těžké jednoznačně říct, že míč byl v zámezí. „Jediné, co mě trochu naštvalo, bylo, že rozhodčí, když mu ukážu výzvu, má sejít z umpiru a jít se podívat na ten dotek.“

Proč nešel? „Řekl mi, že si je jistý, že balon tečoval lajnu a že se nemusí jít koukat,“ uvedl Semerád. „Ten balon to však asi nerozhodl. Možná by nás dostal zpět do hry, ale měli jsme udělat nějaký bod navíc na začátku tie breaku.“

George a André mají v plážovém volejbale už jméno. Mimo jiné André Stein je mistr světa z roku 2017. Za to Semerád s Šépkou si svou pozici teprve budují.

„Je možné, že to hrálo nějakou roli, ale říct to nemohu,“ podotkl Semerád. „Už jsem viděl i u věhlasnějších hráčů, že rozhodčí nesešel z umpiru.“

Takže co rozhodlo?

„Asi nějaká malá nepřesnost z naší strany. Jejich přesnější hra,“ odpověděl Semerád.

Češi každopádně v prvním setu protivníky zaskočili.

„To byl plán. Proti takovým soupeřům se nejlépe hraje, když na ně vletíte s tou správnou agresivitou,“ řekl Jakub Šépka. „Nečekali, že je zkusíme zaskočit, a to se nám povedlo. Ve druhém setu byli preciznější v některých detailech, mě třeba víckrát zablokovali. Ale v tie breaku nám chyběl jeden balon, aby to bylo ještě vyrovnanější.“

Semerád a Šépka se s týmiž soupeři střetli v Ostravě i loni, tehdy ve skupině hlavní soutěže prohráli rovněž po velkém boji 0:2 (-17, -18).

„Snad jsme se zase o něco posunuli,“ doufá Jakub Šépka. „Minulý rok bylo vidět, že byli o krok vpředu, teď jsme s nimi hráli tie break, a tak doufáme, že se budeme ještě zlepšovat.“

Reprezentanti prohru příliš neřešili. „Spíše nás těší, že jsme zahráli dobře,“ uvedl Tomáš Semerád. „A jestli jsme vyhráli, nebo ne... Určitě to mrzí, ale pro nás je hlavní, že se po náročné zimní přípravě zlepšujeme. V budoucnu třeba budeme porážet i takové týmy.“