České beachvolejbalové páry vypadly v ostravské kvalifikaci hned na úvod

Šépka se Semerádem v první sadě díky čtyřem blokům smazali ztrátu a převzali vedení, které po několika nevynucených chybách Brazilců s přehledem udrželi. Ve druhé Andre a George mladým Čechům odskočili a vyrovnali. Tie-break rozhodl Andreho blok, po němž se bronzoví medailisté z loňského mistrovství světa v Římě dostali do vedení 13:11, které už si pohlídali.

Nausch Sluková s Havelkovou se proti Švýcarkám Esmée Böbnerové a Zoé Vergéové-Dépréové dostaly více do hry až ve druhém setu. Po dvou esech Nausch Slukové a bloku Havelkové si vypracovaly tři setboly, ale Švýcarky čtyřmi body v řadě získaly výhodu na svou stranu a nakonec sadu vyhrály 23:21.

Dvojčata Pavelkovy si proti Melisse Humanaové-Paredesové a Brandie Wilkersonové odbyly ostrý debut na elitním okruhu. V prvním setu získaly loňské mistryně Evropy do 18 let jen dva body po zkažených servisech Kanaďanek. Do druhého vstoupily talentované Češky výrazně lépe, ale brzy se projevily zkušenosti mistryně světa z roku 2019 Humanaové-Paredesové i stříbrné medailistky z loňského MS Wilkersonové, jež se daly dohromady před touto sezonou.

Z kvalifikace postoupí vždy čtyři týmy, které doplní dvanáct přímo nasazených. Vedle vítězů minulého turnaje Elite 16 v Uberlandii Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem se do hlavní soutěže díky divoké kartě dostali také nadějní Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem i domácí ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou.