Jsme v plenkách. Doslova, směje se plážová volejbalistka Nausch Sluková

„Stále jsme jako tým takzvaně v plenkách,“ komentovala Nausch Sluková osmiměsíční spolupráci. „Učíme se spolu hrát, učíme se, jak z naší souhry na hřišti vytěžit co nejvíce. Sbíráme zkušenosti.“

Těch má Nausch Sluková na písku dost, leč Helena Havelková zatím jen z klasického volejbalu, v němž roky reprezentovala a působila v Itálii, Rusku, Turecku i Polsku. „V šestkách jsem vyhrála kde co, ale v beachi jsem opravdu v plenkách,“ uznala.

A pleny můžete brát doslovně, protože Nausch Sluková všude jezdí se svou jedenáctiměsíční dcerou Mayou, kterou stále kojí.

„Mám teď plínky opravdu všude,“ potvrdila.

„Má je u mě, u Mayi...“ dodala Helena Havelková.

„Tak Helča je vyměňovat nepotřebuje,“ usmála se Nausch Sluková. „Ale je to náročné. Sociální sítě klamou tělem, nejsem typ, co by zveřejňoval každodenní dřinu a kombinování vrcholového sportu a mateřství. Maya je opravdu malé mimino, které mámu potřebuje.“

Takže, jak to zvládá?

„Snažím se plácat dva full time jobs (dvě práce na plný úvazek – pozn. red.), abych byla i plnohodnotná profesionálka,“ odpověděla. „Neumím to dělat napůl. Zároveň chci být výborná máma. Jsem perfekcionalistka. Je to každodenní boj.“

Beachvolejbalové týmy Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková a Ondřej Perušič a David Schweiner před ostravským turnajem.

Upozorňuje, že nebýt skvělé rodiny, zřejmě by spojit mateřství a vrcholový sport nedokázala.

„Manžel Simon funguje parádně stejně jako babičky. Bez nich bych si to nemohla dovolit. Zaslouží si největší aplaus, že ještě můžu nahánět balon. Takže žongluju, jak to jde a zvládám to hlavně díky rodině. I Helča mi moc pomáhá. Je tolerantní. Šla do toho s tím, že budu mít malé mimčo. Vozí kočár, skládá ho, všechno. Pomáhá jako správná parťačka. Prostě teta Helča.“

Simon Nausch, který obě hráčky trénuje, musí být pod tlakem, aby zvládl roli otce i přísného kouče.

„Je sice krásné, že můžeme být spolu s manželem a Mayou v práci, ale i náročné, protože se nemůžeme vystřídat, že bych šla do zaměstnání a Simon byl s malou. A tak potřebujeme, aby rodina fungovala. On je navíc otec rodiny, živitel. Role otce je hodně náročná,“ řekla Nausch Sluková. „Kolikrát si Simon dceru vezme a obětuje svůj spánek, abych se vyspala před zápasem.“

Markéta Nausch Sluková se po roční pauze, po mateřských povinnostech, vrací na turnaj do Ostravy.

Podle ní je pozice Simona Nausche o to složitější, že má u sebe další ženskou, byť malou, kterou musí ukočírovat. „Příště musíme mít chlapečka, potřebujeme mu vybalancovat testosteron. Chudák má těch ženských kolem sebe hodně.“

Mnoho sportovkyň po porodu mělo ještě lepší výkonnost než před ním. Jak je na tom Markéta Nausch Sluková?

„Dost spoléhám, že to přijde,“ smála se. „Srovnávat se s Kateřinou Neumanovou nebo Kim Clijstersovou a dalšími hvězdami, co se vrátily po porodu a vše jim sedlo, je těžké. Říká se, že s mateřstvím se priority trošku přeskládají, ale když vidím míč a písek, tak mám v sobě pořád dravost. Přepne mi, chci vyhrávat, hrát dobrý volejbal. A furt těžce nesu, když se nedaří. Když se však vrátím za mimčem, jemuž je jedno, jestli zasmečujete dvacetkrát do autu, a jen si něco žvatlá přes své čtyři zuby, je volejbal druhotný a snáze se zapomíná.“

Maya se už nyní pohybuje kolem písku. Přesto, budou s ní rodiče chodit i na klasické dětské pískoviště?

„Chudák holka, od písku bude chtít být co nejdále,“ smála se Nausch Sluková. „Ale kecám... Od babičky a dědy dostala na terasu malé pískoviště. Co se v mládí naučíš. Tak třeba...“