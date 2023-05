Máme připravené plavky, smála se Štochlová do ostravského sluníčka

Kromě nich jsou v hlavní soutěži mužů nadějní mladíci Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil a žen Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová. Kvalifikaci si zahrají Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou, Anna a Kateřina Pavelkovy a Jakub Šépka s Tomášem Semerádem.

A především dorazí kompletní světová špička, byť poprvé nepřijede olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Alison Cerutti.

„U Brazilců došlo snad jako každoročně ke změnám jednotlivých týmů,“ upozornil Ondřej Perušič. „Alison z toho vyšel tak, že teď hraje spíše kontinentální nebo národní tour. Každopádně je to ikona minulých deseti patnácti let. Určitě je škoda, že chybí, už kvůli divákům, ale i tak je tady mnoho týmů, na které se fanoušci mohou těšit.“

Přijedou všechny týmy z nejlepší desítky. „Možná budou scházet jedni Holanďané. Během olympijské kvalifikace je taková účast běžná, protože těch příležitostí získat nějaké body směrem k olympiádě není tolik,“ podotkl Perušič.

K plážovému volejbalu patří slunečné počasí. Mají hráčky připravené plavky, nebo spíše teplejší oblečení? „Konečně plavky!“ odpověděla Marie-Sára Štochlová. „Barča to afirmuje (tvrdí) už několik měsíců. Naproti tomu my s trenérem říkáme, že je to spočítané, že bude pršet, protože v Ostravě každý rok aspoň jeden den proprší.“

Barbora Hermannová dodala: „Ne, věřte mi, tenhle rok bude svítit sluníčko a bude krásně.“

Ostrava je tento týden volejbalovou metropolí. Nejenže se v ní představí nejlepší beachvolejbalové týmy, ale hostí i další akce.

Markéta Nausch Sluková se po roční pauze, po mateřských povinnostech, vrací na turnaj do Ostravy.

„Naším cílem je zvýšit oblíbenost volejbalu v naší zemi, a proto jsme rozšířili ostravskou volejbalovou nabídku,“ uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

V sobotu se v hale nového kampusu Ostravské univerzity na Černé louce uskuteční dvojutkání Evropské zlaté ligy, kdy se od 16.00 utkají české volejbalistky s Rumunkami a od 19.00 proti sobě nastoupí muži Česka a Estonska.

Součástí ostravského volejbalového týdne bude také republikové finále Barevného minivolejbalu a ve čtvrtek v aule Gong galavečer Volejbalista roku.