Ostravský volejbalista Janků: Už jsem viděl, jak zase jedeme do Varů...

„Když to bylo 22:24, už jsem moc nevěřil, že bychom mohli vyhrát, ale po tom, co jsme sadu urvali, jsem už zase doufal, že vyhrajeme,“ řekl Janků, který byl ve čtvrtfinále se 49 body po Antonu Mennerovi (54) druhým nejúdernějším hráčem mužstva.

Ostravští porazili obhájce titulu 3:2 a vyřadili ho 3:0 na zápasy.

Mečbol v pondělním duelu domácí odvraceli také v páté sadě za stavu 13:14. „Ale celý tie break jsme vedli,“ připomněl David Janků. „Wiese nám svým servisem dělal potíže, ale dobře to dopadlo. Hráli jsme doma, fanoušci nás hnali. Takže super.“

Zažil jste už takový zápas?

Asi ne, a ještě tak vyhrocený. A postupový, se šťastným koncem pro nás. Je to super. Fakt máme skvělou partu, o ní to je. Navzájem si věříme, navzájem se podporujeme. K tomu začali chodit ve velkém fandové. To je neuvěřitelné. Na ten pondělní zápas jich tady bylo asi nejvíc za tři roky, co hraji v Ostravě.

Co pro vás znamená, že jste vyřadili mistra?

Je to obrovský úspěch. Asi to nikdo nečekal. Kdo by po sedmém kole, kdy jsme byli jedenáctí, řekl, že budeme v play off a porazíme mistra tři nula na zápasy.

Vy máte mladý tým a proti vám stál zkušený celek plný reprezentantů. Čím jste ho přehráli?

Víc jsme se stmelili jako tým. Hlavně jsme bojovali. I když jsme prohrávali a chybovali, nikdy jsme zápas nevzdávali a pořád jsme věřili, že vyhrajeme. A neuvěřitelná byla atmosféra. Fanoušci nás hnali. Díky nim jsme vyhráli.

Ostravští volejbalisté Jan David a Pavel Janků blokují útok karlovarského Lukasze Wieseho. Volejbalisté Ostravy sledují na obrazovce, jak dopadne sporný míč, který rozhodčí prozkoumávali s pomocí videa.

Včetně skupiny fandů z vašich rodných Letovic, kteří na zápasy Ostravy pravidelně jezdí?

Při třetím utkání nedorazili v tak silné sestavě jako před tím. Ale takových osm jich tady bylo. Bývá jich však více.

Kolik?

Přes dvacet, možná i třicet. Nejvíc jich zatím přijeli na naše utkání s Brnem. Oni si vypráví minibus pro dvacet lidí a vždy přijedou.

Bylo hodně důležité, že jste sérii s Karlovarskem začínali doma?

Určitě. Hodně nám pomohlo i vzhledem k sebevědomí, že jsme je doma porazili i těsně před play off v základní části.

Včetně základní části jste obhájce titulu v extralize porazili ve všech pěti zápasech.

Oni nám to ale vrátili v Českém poháru. To však nevadí...

Neuspokojíte se postupem do semifinále?

Ne. Naopak nás to může ještě více motivovat. Věřím, že i k dalším zápasům přistoupíme jako dosud. A zkusíme zase překvapit. Favorité jsou ostatní.

Narazíte na České Budějovice, nebo Liberec.

Pokud by Brno vyřadilo Kladno, hráli bychom s Libercem. Ale je to celkem jedno. Abychom postoupili do finále, musíme porazit kohokoliv.

Únava vás nezlomí? Přece jen máte užší kádr než vaši soupeři.

Máme dobrého kondičního trenéra (Davida Ulrycha), dobrou fyzičku, takže únava nehrozí... A máme i dobrého maséra (Stanislava Šeredu), na toho nesmím zapomenout. Staník má zlaté ručičky.