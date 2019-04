Nečekaný bronz volejbalistů Ostravy? Paráda, chválí trenér Václavík

„Za velký úspěch jsme brali už to, že jsme po základní části skončili čtvrtí,“ řekl Václavík. „A že se nám podařilo ligu zakončit medailí, to je paráda. Této sezoně to sluší.“

Ostravský celek ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Karlovarsko 3:0 na zápasy a v boji o bronz porazil loňské finalisty z Kladna 2:0 na utkání. Jen v semifinále ho zastavily České Budějovice.

„To byl opravdu hodně silný soupeř,“ uznal ostravský kapitán Jan David. „Ale sérii o bronz jsme po vynikajících výkonech zvládli. Děkuji klukům za úžasnou sezonu.“

David si medaile cení o to více, že zpočátku sezony se zdálo, že tým bude těžce bojovat už jen o play off, jelikož během úvodních sedmi kol vyhrál pouze jednou, byť tři duely ztratil až v tie breaku.

„Naše výkony šly nahoru po první třetině soutěže,“ připomněl Jan Václavík. Upozornil, že ani před tím družstvo nehrálo jiný volejbal než později. „Důležité bylo, že jsme vydrželi poctivě trénovat i v době, kdy jsme neměli výsledky, kdy se nám úplně nedařilo, a že nás to neotrávilo. S přibývajícími výhrami přišlo i sebevědomí.“

Mužstvo obzvlášť nakopla výhra 3:0 v desátém kole v Karlových Varech. „To se ukázalo, že máme na to uspět i s těžkým soupeřem, což nám vydrželo až do konce,“ řekl Jan Václavík.

Tvrdí, že radost z toho, jak mužstvo fungovalo, měl celou sezonu. „Těšil jsem se na tréninky, na tu každodenní práci.“

Především však ocenil výhry nad Karlovarskem a Kladnem v play off. „To jsou týmy silné čtyřky a my je porazili ne v jednom utkání, ale v sériích, což potvrdilo naši výkonnost, kterou jsme chytli před Vánocemi.“

Mužstvo táhl nahrávač Blazej Podlesný, v útoku se prosazovali Pavel Janků, Anton Menner a Jakub Dvořák, v obraně na síti se výborně doplňovali Jan David, Václav Kotas a Oliver Sedláček. A bránění v poli dirigoval Damian Sobczak.

Nikdo z hráčů nevyčníval. „Je to tak. Naše mužstvo není postavené na jednom jméně, ale na týmové hře,“ potvrdil Jan Václavík.

A ostravský celek má budoucnost, jelikož většina hráčů má platné smlouvy. „Tudíž by nemělo dojít k tomu, co bylo loni, kdy jsme měnili přes polovinu mančaftu, takže přišlo sedm nových kluků,“ uvedl Václavík.

Kouč to nepotvrdil, ale Ostravští budou pro příští sezonu potřebovat zejména blokaře, jelikož Jan David a Václav Kotas uvažují o konci kariéry. A zatím není jisté, zda zůstane americký univerzál Mitchell Beal. Zástupci klubu se ohlížejí po případných posilách v Polsku. „Ale mohou přijít i někteří kluci, kteří skončili v našem juniorském týmu,“ řekl Jan Václavík.