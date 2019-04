Ostrava je v euforii, varuje budějovický blokař Mach

Ostrava je poměrně překvapivý vítěz čtvrtfinálové série, v níž vyřadila úřadujícího mistra. Karlovarsko ve čtvrtfinále vyprovodila 3:0 na zápasy. I když ten poslední byl hodně dramatický. „Musím říct, že soupeř byl na nás úplně jinak a lépe připravený než v předchozích dvou utkáních. Před zaplněnou halou a s fantastickou podporou fanoušků jsme došli obratem k postupu do semifinále,“ zmínil šťastný ostravský kapitán a blokař Jan David.

Ve druhé semifinálové sérii si o postup do finále zahrají Kladno a Liberec.

„Ostrava se už po Vánocích začala zvedat. Jejich mančaft tvoří spíše mladí kluci, které kouč Jan Václavík umí dobře připravit a nabudit. Oni hrají v euforii, neřeší zbytečné problémy a makají pořád naplno,“ varuje 34letý blokař Jihostroje Radek Mach. „A to jim přesně proti Karlovým Varům vycházelo. Neměli tak potřebu se až tolik zamýšlet nad svým výkonem,“ doplňuje kapitán a služebně nejstarší hráč v budějovickém týmu.

Také semifinále se ve volejbalové extralize hraje na tři vítězné zápasy. Série se tak může protáhnout maximálně na pět duelů. První zápas se hraje ve středu, druhý v sobotu v Ostravě a třetí opět v Budějovicích v úterý 9. dubna. Případná další dvě utkání budou 12. a 15. dubna.

„Pro nás bude nejdůležitější nenechat si ujet začátek zápasu, abychom soupeře hned nevrátili do jejich postupové pohody a euforie,“ zmiňuje Radek Mach.

Jak Budějovice, tak i Ostrava ukončily první kolo v play off v nejkratším možném čase. A oba dva týmy tak musely devět dní čekat na další zápas. Také tato dlouhá přestávka by mohla být v semifinálové řeži důležitá. „Bude záležet na tom, kdo lépe potrénoval a přidal k tomu i práci na vylepšení fyzičky. Půjde tedy o to, jaký tým se dřív dostane do herního rytmu,“ přidává Mach.

Ostrava navíc Budějovice porazila už v základní části. V 17. kole vyhrála na jihu Čech 3:0. „Na co tady sáhli, to jim vyšlo. Nás tím zaskočili a pak už bylo pro nás těžké nabuzený tým zabrzdit. Proto musíme hrát tak, abychom Ostravu nenechali zbytečně rozjet,“ zdůrazňuje Mach.

Ostravští zkusí znovu vsadit na výborné podání

Volejbalisté Ostravy v úterý odpoledne ještě trénovali doma a na večer vyrazili do Českých Budějovic. „Domácí prostředí hraje svou roli, ale ve Varech jsme také zvítězili, i když jsme první utkání hráli doma,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Nikde není psáno, že se první venkovní utkání nedá vyhrát stejně jako první doma prohrát. Jedeme se rvát.“

Václavík upozornil, že Budějovičtí mají podobně širokou lavičku jako Karlovarsko. „Mají ale lepší varianty na postu univerzála, oba hráči jsou dobří,“ zmínil Filipa Křesťana a Marka Šotolu. „Silní jsou v útoku i na smeči. A mají skvělého nahrávače, jednoho z nejlepších v lize.“

Tím je španělský reprezentant Miguel Ángelo De Amo, který hrál i za polskou Čenstochovou. „A Budějovice budou i stabilnější na příjmu než Karlovarsko,“ tuší Jan Václavík.

Ostravští opět chtějí vsadit na výborné podání. „Tím se chceme prezentovat, ale ono to nemusí pokaždé vyjít. Rádi bychom se však do servisu opřeli,“ potvrdil Václavík.