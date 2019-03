Potvrdili jsme roli favorita, říká budějovický univerzál Křesťan

A byl. Respektive nebyl.

Balony budějovického univerzála soupeři ve třetím duelu série skutečně nedokázali zastavit. Bylo mu jedno, jestli útočí proti jednobloku, dvoubloku, nebo trojbloku. A body dělal i z přímého servisu.

Když v průběhu první sady, kterou Jihostroj prohrál, střídal kolegu Marka Šotolu, hru výrazně oživil a dvaceti body pomohl ukončit první sérii play off. Budějovičtí vyhráli nad Ústím 3:0 na zápasy, ten poslední 3:1 na sety. „Nejsme stroje. Když se nedaří jednomu, jsou tu další, kteří mohou pomoci. V tom vidím největší sílu Jihostroje,“ vysvětloval po utkání 31letý hráč.

Ten první set byl ze strany vašeho týmu a potažmo i ze strany kolegy Šotoly na pozici univerzála trochu nervózní. Souhlasíte?

Nemyslím si, že by byl nervózní. Spíš jsme se nechali unést, že jsme se už asi viděli před začátkem v semifinále, což není nikdy úplně dobře. Ale zaplaťpánbůh, že jsme se z toho zmátořili. Ty další sety jsme vyhráli. Jestli to Markovi nešlo, to se stává. Nemůžeme skládat každý míč. Když to nešlo jednomu, přijde druhý. Každý hráč tady pomůže týmu, když se nedaří.

První set jste prohráli. V čem jste potom podle vás nejvíce přidali?

Bylo to o koncentraci a o tom, abychom se víc tlačili do soupeře. Naše obrovská síla je servis a o ten se musíme opírat za každého stavu. I za cenu toho, že občas něco zkazíme. Pokud tlačíte servisem, což jsme pak znovu začali, tak jsme se dostali do hry. Když se podíváme na výsledek, vypadá to, že to šlo lehce, ale nešel nám úplně útok, jak by měl. Na tom ještě musíme zapracovat.

Když jste zmínil to podání. Vy sám jste sérií na servisu prakticky rozhodl třetí set. V rozhodující chvíli vybudoval náskok...

Snažím se pomoci maximem týmu. Jsem rád, že to, co natrénuju v tréninku, přenesu do hry a těší mě, že práce se vyplácí a pomůže v těchto těžkých chvílích. Ale znovu, není to jen o mně, ale i o ostatních hráčích.

Sérii jste ukončili v poměru 3:0. První zápas šel lehce, druhý byl těžký a třetí jste museli otáčet. Jaké z toho máte ponaučení?

Myslím, že musíme zapracovat na tom, abychom lépe zvládali začátky utkání. Trochu jsme měli problém v Ústí. Tam to podle mě bylo trochu těžší. Soupeř bojoval, vy hrajete venku... Poslední zápas byl hlavně o hlavě, o koncentraci a soustředění se na náš výkon, protože když ho podáme, tak bychom měli vyhrát. Myslím si, že ve třetím duelu bylo nejtěžší potvrdit roli favorita a postoupit.

Favorité mají v ostatních sériích čtvrtfinále problémy. Karlovarsko prohrálo 0:3 s Ostravou, Liberec s Odolenou Vodou vede 2:1 a Kladno se trápí s Brnem a prohrává 1:2. Čekal jste to?

Není to pro mě překvapení. Věděli jsme, že všechna čtvrtfinále budou vyrovnaná. Každý si to v nich může jít dát s každým. Je to o play off, kde může každý překvapit, a je to hlavně o tom, kdo to ustojí. Není to jen o kvalitě, ale o tom, kdo to zvládne lépe psychicky a lépe se s rolí favorita vyrovná. Pokud jste favorit, tak pro druhý tým, který do toho jde bezhlavě, je to jednodušší. Když se jim to nepodaří, tak se nic neděje. Favorit nese tíhu.

Vy to zvládli v nejkratším možném čase. Je to výhoda?

Výhoda i nevýhoda. Výhoda v tom, že máme zhruba deset dní volno. Na druhou stranu budeme deset dní stát. Takže budeme muset najít nějakou variantu, abychom se udrželi v provozu. Ostatní týmy hrají, jsou rozehrané. My zase stojíme, je už konec sezony a těla jsou nastavená tak, že už začínají regenerovat. Budeme muset něco vymyslet.

Pauza byla i před čtvrtfinále...

Tam to bylo asi tak těch deset dní. Ale zvládli jsme to a načerpali sílu v posilovně. To bylo výborný.

Vy jste do semifinále postoupili jako první. Hned po vás Ostrava a čeká se na další dva soupeře. Koho byste si přál?

Obecně bych si přál toho nejslabšího. Ale pokud chceme vyhrát titul, musíme porazit všechny. Nebudeme se ohlížet, kdo by byl lepší.