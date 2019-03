Ostravští volejbalisté drží spolu. Nahoru je dostal odvážný volejbal

Ten pondělní, rozhodující duel Ostravští vydřeli 3:2 (-22, -23, 24, 23, 14). Byl to jejich šestý tie break v tomto ročníku extraligy, přičemž v základní části všechny čtyři prohráli. Až nyní s Karlovarskem dvakrát v pátých setech uspěli.

„Je to obrovský úspěch. Asi to nikdo nečekal. Kdo by po sedmém kole, kdy jsme byli jedenáctí, řekl, že budeme v play off a porazíme mistra tři nula na zápasy,“ radoval se smečař David Janků, který byl ve čtvrtfinále se 49 body po Antonu Mennerovi (54) druhým nejúdernějším hráčem mužstva.

„Vyřadit mistra je pěkné. Před sezonou by nikdo nedal ani korunu na to, že budeme v nejlepší čtyřce a že ve třech zápasech porazíme Karlovarsko,“ uvedl libero Damian Sobczak, který po pondělním vítězství z empiru roztleskával zaplněnou halu.

Věřil vůbec, že třetí duel vyhrají, když už ztráceli 0:2 na sety a 22:24? „Cítil jsem to,“ usmál se Sobczak, který se Ostravě upsal na další dva roky. „Vždyť v prvním setu jsme vedli 21:17, ale nesložili jsme jeden balon. Dál jsme však bojovali a trochu měnili taktiku s nahrávačem Blažejem (Podlešným) a koučem. A vyšlo to.“

Sobczak tvrdí, že ve výhru věřil i v tie breaku, kdy Ostravští odvraceli mečbol za stavu 13:14. Na to, že soupeřem je tým se spoustou zkušených volejbalistů a bývalých i současných reprezentantů, nehleděl.

„Hrál jsem v Polsku a tam proti nám nastupovalo tolik borců, co hráli za národní celky celého světa... Cítil jsem respekt, ale nebál jsem se,“ řekl Sobczak.

V čem je síla ostravského mužstva? „Bude to znít jako hrozné klišé, ale v tom srdíčku, v tom, jak všichni táhnou za jeden provaz, v té obrovské bojovnosti, což se projevuje i na trénincích, jak na nich dřeme, jak nám na úspěchu záleží,“ odpověděl trenér Václavík. „Kluci na hřišti dodávají jeden druhému velkou odvahu a můžeme hrát odvážný volejbal.“

Kouč odmítl, že by nyní na mužstvo dolehlo uspokojení. „U mě to nehrozí a určitě to stejně cítí i kluci. V žádném případě nám další výsledky nebudou jedno. Půjdeme se porvat o finále,“ řekl Jan Václavík.

„Nynější postup nás může ještě více motivovat. Věřím, že i k dalším zápasům přistoupíme jako dosud. A zkusíme zase překvapit. Favorité jsou ostatní,“ usmál se David Janků.

Semifinále začne 3. dubna. Na soupeře si Ostravští musejí počkat. Nejpravděpodobněji narazí na České Budějovice, nebo Liberec. „Nerozmýšlím nad tím, kdo to bude. Ještě jsem plný emocí,“ usmál se Jan Václavík.