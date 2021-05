Nový trenér Hroch mění volejbalovou Olomouc, přilákal cizinky

Smlouvy skončily cizinkám – smečařce Marii Schlegelové, blokařce Michaele Madsenové, univerzálce Katarině Pilepičové a liberu Katrině Zilbermanové.

Za novým angažmá míří také Češky – smečařka Lucie Nová a nahrávačka Kateřina Valková. „Všechny si udělaly dobré jméno díky výkonům týmu v Lize mistryň a je o ně zájem. Nikomu nechceme bránit v cestě vzhůru,“ sdělil předseda klubu Jiří Zemánek.



Také kolonka posil už je částečně odtajněna. Valkovou na nahrávce vystřídá dvacetiletá Chorvatka Lara Štimacová z Mladosti Zahřeb. „Mám ji v hledáčku už rok a půl, když jsem byl v Olympu Praha, tak jsme proti ní hráli v poháru. Přiznám se, že jsem ji chtěl přivést do Quimperu, takže teď se budu těšit na naši spolupráci v Olomouci,“ říká Hroch.

Jeho druhou vytouženou posilou, kterou měl na mušce už při svém trenérském působení ve Francii, je jednadvacetiletá slovenská smečařka Zuzana Šepeľová.

„S týmem Slávie Bratislava vyhrála jako kapitánka slovenskou ligu a byla vyhlášena její nejužitečnější hráčkou,“ představuje posilu.

Jako kouč Quimperu pracoval ve druhé francouzské lize s další novou hráčkou VK UP, brzy čtyřiatřicetiletou kapitánkou venezuelské reprezentace Aleoscar Blancovou.

„Ve Francii mě zaujala výkonností, s níž by měla na tamní nejvyšší soutěž. Bohužel její sportovní cestu zkřížila covidová epidemie, takže nakonec musela vzít zavděk druholigovým Rennes. I ji jsem chtěl do Quimperu, nyní jsem ji oslovil a jsem moc rád, že souhlasila,“ podotýká kouč vysokoškolaček o zkušené blokařce, jež by měla nahradit Madsenovou.

Zatím poslední akvizicí Hanaček je dvaadvacetiletá univerzálka Elena Babićová, jež přichází z klubu ŽOK Brčko a má zacelit mezeru po Pilepičové. Je členkou národního týmu Bosny a Hercegoviny.

„Vedle výkonnosti je důležitá i mentalita hráček a jejich typologie. Chtěl jsem, aby v tomto byla nová univerzálka podobná Pilepičové, tedy dravá a na palubovce hodně živá. Proto jsem se zaměřil na země bývalé Jugoslávie, a Babićová tyto předpoklady perfektně splňuje,“ pochvaluje si Hroch. V hledáčku má ještě chybějící smečařky, pak se pokusí zaútočit na český titul.