Volejbalovou Olomouc posílí Gambová: Jsem na extraligu zvědavá

„Po čtyřech letech v zahraničí jsem zvědavá, jak se česká extraliga změnila. Těším se do Olomouce, budeme se snažit o co nejlepší umístění a chceme se dostat do bojů o medaile,“ vyhlašuje.

Devětadvacetiletá někdejší reprezentantka, opora Přerova a Prostějova, s nímž slavila mistrovský titul, si ve Francii zahrála pod vedením Martina Hrocha, jenž ji bude trénovat i v Olomouci.

„Bára má za sebou čtyřleté působení ve Francii v Calais a Quimperu. Poslední dva roky jsem ji měl ve svém týmu. Má výborný servis, je to držák na přihrávce a neskutečná bojovnice v poli. Umí si poradit v útoku a nedělá chyby. Jako zkušená hráčka si navíc umí vzít i slovo v šatně. Je trpělivá, ale zároveň také náročná k mladším spoluhráčkám. Jsem proto rád, že se rozhodla se mnou spolupracovat i třetí sezonu v řadě,“ těší Hrocha.

„Při obměně kádru jsme se nyní zaměřili na smečařky, které jsou na trhu nedostatkovým zbožím. O to víc mě těší, že se nám podařilo doladit angažmá Barbory Gambové, která patří k nejkvalitnějším českým hráčkám na tomto postu. Teď nám zbývá přivést na tuto pozici ještě jednu kvalitní hráčku a kádr by měl být v podstatě kompletní,“ konstatuje šéf klubu Jiří Zemánek.

Dosavadními olomouckými posilami jsou vedle Gambové dvacetiletá chorvatská nahrávačka Lara Štimacová, jednadvacetiletá slovenská smečařka Zuzana Šepeľová, čtyřiatřicetiletá blokařka venezuelské reprezentace Aleoscar Blancová a dvaadvacetiletá univerzálka národního týmu Bosny a Hercegoviny Elena Babićová. Tým VK UP opustilo šest členek loňské sestavy – Schlegelová, Madsenová, Pilepičová, Zilbermanová, Nová a Valková.