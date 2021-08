Zapletal o volejbalové Olomouci: Dluží mně i hráčkám. Bojím se, že krachne

Jak probíhal odchod z klubu?

Jednoduše řečeno mi vedení nenabídlo novou smlouvu. Měl jsem smlouvu na rok, jednou prodlouženou. Další jsem, i přes vítězství v poháru, nedostal. Samozřejmě na to mají plné právo, ale čekal jsem, že dostanu aspoň nějaké vysvětlení. Bohužel se mnou vedení vůbec nekomunikovalo, do očí mi nikdo nic neřekl. Vlastně ani hráčkám. Na tréninku se nebyli podívat ani jednou.

Předseda VK UP Jiří Zemánek na klubovém webu uvedl, že chtěli trenéra na plný úvazek.

To je pravda, jenže já mu tuhle možnost nabízel. Po prvním roce jsem říkal, že seknu s prací a budu se volejbalu věnovat naplno. Přece jen není dobré, když jsem tým mohl vést jen na odpoledních trénincích, byť jsme dopolední kondiční tréninky měli zabezpečené dobře. Nechtěl.

A vy už teď taky nechcete.

Klub mi dluží pět výplat. Co mám informace, stejně tak nebyly zaplaceny ani hráčky. Jako trenér jsem je dokonce musel přemlouvat. Kvůli prázdným výplatním páskám chtěly bojkotovat trénink. Stalo se dokonce, že mi internacionálka Katarina Pilepić odjela na Vánoce domů a odmítala se vrátit. Když jste profesionál a tři měsíce čekáte na výplatu, podepíše se to na vašem rozpoložení.

Jak se k tomu stavěl klub?

Pořád jsme slýchávali, jak máme čekat a zase jen čekat. A nic. Manažer už pak ani nechodil na halu, byl k nezastižení.

Jaká byla reakce hráček na váš konec?

Řekly, že se mnou pracovaly rády. Některé si následně chtěly najít nové působiště. Stejně tak i někteří lidé z klubu mi dávali zpětnou vazbu, že se mnou rádi spolupracovali. I jim vadila ekonomická situace.

Teď tým prošel obměnou. Šest nových tváří.

Z původního kádru tam zůstaly pouze tři, maximálně čtyři hráčky.

Co vaše budoucnost?

Ta je jasná. Zaplaťpánbůh za to, že jsem se nestal trenérem na plný úvazek. Nedokážu si představit, že bych z práce nedostal pět měsíců výplatu. Jak bych uživil rodinu? Budu stále pokračovat v učení na základní škole ve Šternberku. Jít od rodiny a trénovat jinde už nechci, Za kariéru jsem se nacestoval dost.

A k tomu rozjíždíte v Olomouci další volejbalový klub.

Máme skvělou základnu. Fungujeme už pátou sezonu. Takže i z toho důvodu nad jiným angažmá nepřemýšlím. Budeme premiérově hrát extraligu kadetek a pokračovat i v extralize juniorů.

Čímž vytváříte konkurenci pro svého bývalého zaměstnavatele.

Vedení VK UP jsem nabídl, že můžeme naše juniorské akademie spojit. Pakliže by se to povedlo a VK UP a moje VAM Olomouc se spojily, vytvořili bychom obrovskou základnu a troufnu si tvrdit, že z Olomouce by byla zase tuzemská líheň kvalitních volejbalistů. Bohužel mě ale VK UP nevyslyšelo. Teď jsou na mě asi trochu naštvaní. Odkoupil jsem licenci právě na extraligu kadetek, o kterou měli zájem. Dokonce už měli přichystanou smlouvu.

Jak se vám to povedlo?

S klubem, který ji původně prodával, jsem se domluvil na lepších podmínkách. Součástí dohody byly i nějaké hráčské transfery.

Cítíte zášť?

Neberu to tak, že bych byl vyhozený. Jen mi to přišlo líto, myslel jsem že mám nějaké úspěchy. Bohužel komunikace v klubu na úrovni vedení-trenér-hráčka je nulová.

Přesto novému trenérovi asi štěstí přejete.

Martina Hrocha znám a přeji mu jenom to nejlepší. Je to skvělý člověk, to je úplně jiná otázka. Potkali jsme se párkrát v reprezentaci na soustředění i na vysoké škole. Jen přeji Martinovi, ať se to v klubu zlepší a nemá takové problémy, jako jsem měl já.

Jak vidíte letos šance VK UP Olomouc?

Mají dobrý tým, posílili. Řekl bych, že tak dva roky budou na špici s Libercem. A pak...

A pak co?

Bojím se nejhoršího. Krachu.

Proč?

Klub už teď dluží. Do toho odpadly příjmy z covidové doby a dotace se nově budou dělit mezi basketbal, který se z Prostějova přesunul do Olomouce.