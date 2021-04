Zapletal končí u olomouckých volejbalistek. Klub s ním neprodloužil smlouvu

Zatímco jeho předchůdce Jiří Teplý byl u týmu třicet let a jen kvůli zdravotním potížím lavičku opustil, pro Zapletala se angažmá u vysokoškolaček smrsklo na dva roky.

Důvody rozhodnutí nechalo vedení klubu bez vysvětlení. „Zatím jsme se rozhodli to nekomentovat. Smlouva Petra Zapletala trvá do 30. května a nemáme důvod zaujímat nějaké stanovisko,“ prohlásil předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

Těžko mohly být příčinou rozchodu výsledky, v obou sezonách pod Zapletalem vyhrála Olomouc český pohár. Loni po obratu z 0:2 proti Olympu Praha, letos zase otočily vysokoškolačky finále s Libercem (3:1). V Lize mistryň sice Hanačky nevyhrály žádný zápas, přesto se jejich vystoupení proti špičkovým evropským celkům nehodnotilo jako propadák.

A zatímco v minulé sezoně se extraligový titul kvůli pandemii a předčasnému ukončení soutěží neuděloval, letos zůstalo play off k nelibosti Hanaček nedohrané a trofej připadla vítězi základní části Liberci. Olomouc v ní skončila třetí, zde tedy mohla být lepší. Jenže to by nesmělo vedení klubu na podzim tři hráčky z ekonomických důvodů propustit. O to překvapivější je konec trenéra.

„Na to má vedení klubu právo. Smlouvu neporušili, měl jsem ji na rok. Samozřejmě jsem doufal, že budu pokračovat, protože si myslím, že úspěchy byly. Neměl jsem za celý rok náznaky, že by byli s něčím nespokojeni. Přišlo to tedy z čistého nebe a byl jsem zaskočený, ale když o mě někdo nemá zájem, nemusím se obhajovat a přijal jsem to. V profesionálním sportu jsem dvacet let a u hráče i trenéra je to stejné, vím jak to chodí,“ říká Zapletal.

Sám hrál na té nejvyšší úrovni, dvanáct let působil jako rozehrávač v zahraničí, spoustu zkušeností má i z reprezentačních bitev. Navíc jako olomoucký rodák žijící v nedalekém Křelově má vazbu i k regionu. Na své pozici využíval také jazykovou vybavenost, i proto si mohl dovolit v létě kompletně přestavět tým a vsadit na zahraniční hráčky. Podobný volejbalový životopis a rozhled ve 43 letech může v extralize těžko někdo nabídnout. VK UP Olomouc už je ale nevyužije.

„Pravděpodobně jsem měl jinou koncepci než chtělo vedení,“ přemítá Zapletal. „Pořádně mi to nevysvětlili, nebyli se za dva roky podívat na jediném tréninku. Mou práci tedy znali jen ze zápasů, přitom si myslím, že jsme letos hráli hodně atraktivní volejbal a vytvořila se velmi dobrá parta. Škoda jen, že nebyly diváci, protože by to hodně ocenili. Kolektiv byl bojovný a strašně dobře se s ním pracovalo,“ ocenil kouč a ke svému konci ještě uvedl: „Žádné jasné argumenty mi neřekli, ale říkat je ani nemusí. Jednoduše mi nebudou prodlužovat smlouvu a konec. Na to mají právo. Beru to jako uzavřenou část mé trenérské kariéry. Přijal jsem to, je to dobrá zkušenost a doufám, že budu pokračovat někde jinde.“

Dát si nohy na stůl a čekat na telefon s nabídkami odjinud ale nehodlá. Jednak stále pracuje jako učitel a pak chce Zapletal uvolněný čas využít ve vlastní mládežnické volejbalové akademii, kterou v Olomouci před lety založil.

„Staral jsem se o ni pořád, sháněl peníze a trenérský tým. Ale neměl jsem poslední dva roky čas chodit na tréninky. Všechno fungovalo, ale covid to zastavil. Teď to znovu rozjedu a chci tam i trénovat. Je to dost práce, přípravka, mladší i starší žačky, chtěl bych rozjet i kadetky a to stejné i u chlapecké složky. Mám devět trenérů, spoustu dětí, musím všechno shánět a zařizovat. A nějaké další nabídky třeba přijdou,“ nedělá si hlavu.

Není to první nečekaný odchod z olomouckého klubu v této sezoně. Už na podzim rezonoval i za hranicemi republiky vyhazov tehdejší kapitánky Martiny Michalíkové a jeho, kulantně řečeno, neobratné zdůvodnění plastickou operací ze strany předsedy klubu Zemánka, u níž si však spletl rok. To je ale už stará a stokrát omletá historie.

Zbývá tak otázka, kdo se postaví na lavičku extraligových vysokoškolaček v příští sezoně. „Já to nevím. Něco se šušká, ale to je otázka na vedení klubu,“ dodal Zapletal.

A vedení klubu zatím mlčí.