Návrat po dvanácti letech. Volejbalisté Německa ovládli olympijskou kvalifikaci

Němci v osmičlenné skupině vyhráli všech dosavadních šest zápasů. Vedle českého týmu, který zdolali v pátek 3:0 a připravili ho tak teoretickou naději, porazili i dva největší favority Brazílii a Itálii. Olympijskou jistotu definitivně získali sobotní výhrou také ve třech setech nad outsiderem z Kataru.

„Je to bláznivé, úžasný pocit, nemůžu tomu uvěřit. Dokazuje to, že nikdy nesmíte přestat věřit svým snům. To jsme udělali a jedeme do Paříže,“ uvedl osmatřicetiletý kapitán německého týmu György Grozer, jenž se vrátil do reprezentace právě kvůli šanci zahrát si ještě jednou na olympiádě. V Londýně pomohl hvězdný univerzál Německu k pátému místu.

V posledním kole zápasů si o druhé postupové místo zahrají od 15:00 SELČ „těžké váhy“ Brazílie a Itálie, i když teoretickou šanci má ještě Kuba. Situaci mají ve svých rukou domácí, kterým patří o bod před Itálií a Kubou druhá pozice.

Brazilci, kteří ještě nikdy od zařazení volejbalu do programu v Tokiu 1964 na OH nechyběli, si start v Paříži zajistí vítězstvím v zápase. Pokud vyhrají mistři světa Italové, budou muset čekat na výsledek utkání Kuba - Írán, jenž se hraje od 18:30. V případě kubánské výhry přijdou na řadu pomocná kritéria.

Český tým je před svým závěrečným duelem proti Kataru v tabulce šestý a nemůže skončit výš.

Na třech kvalifikačních turnajích se hraje vždy o dvě místa pro Paříž, kde měla jistou účast domácí Francie. Zbývajících pět účastníků turnaje určí mezinárodní federace FIVB na základě světového žebříčku.

Tabulka skupiny A před posledními zápasy: