Volejbalisté v olympijské kvalifikaci poprvé uspěli, porazili Írán

Svěřenci Jiřího Nováka od začátku tlačili asijského soupeře servisem a obranou na síti. Jen v prvním setu nasbírali pět es a stejný počet bodových bloků a měli ho pod kontrolou. Podobně to vypadalo i ve druhé sadě, ale následně se zápas zkomplikoval.

Ve třetím setu se skóre v několikabodových sériích přelévalo z jedné strany na druhou. Češi vedli 20:17, ale pak se jim přestalo dařit na příjmu a z těžkých pozic se neprosazovali v útoku. Íránci sadu otočili a vynutili si pokračování zápasu.

Čtvrtá sada byla vyrovnaná, ale herní projev českého týmu měl k ideálu daleko. Závěr při Hadravově podání Češi ubojovali, právě Hadrava proměnil útokem hned první mečbol a Česko si z duelu odneslo plný počet tří bodů.

„Klukům moc gratuluju, konečně to vítězství přišlo. I když jsme si po dvou setech mysleli, že to bude jednodušší, tak to jednoduché určitě nebylo. I z toho důvodu, že jsme vždycky o čtyři body vedli a v jednom postavení jsme o to strašně rychle přišli. Ale koncovka čtvrtého setu byla parádní ve smyslu, že všichni chtěli a všichni do toho šli,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Novák.

Z vítězství měl radost i kapitán Adam Zajíček, ale z výkonu byl rozpačitý. „Konečně to přišlo, ale zase to má hořkosladkou příchuť, protože už ten třetí set jsme mohli dotáhnout a zbytečně jsme si kákli do trenek. Horko těžko jsme to hasili v tom čtvrtém setu, bylo to zase takové nervózní,“ líčil.

A připomněl situaci při oddechovém čase v polovině čtvrté sady, kdy si smečař Vašina a nahrávač Jakub Janouch vyměnili pár ostrých slov. „Pak se ještě dokážeme dohádat. Takováhle situace není příznivá pro ten tým, ale důležitý je výsledek. Teď si odpočineme a doufám, že ty tři zápasy, které budou následovat, zvládneme v podobném stylu a už to bude i bez hádek,“ dodal.

V tabulce skupiny A se Česko posunulo před asijského soupeře na páté místo. Na OH 2024 postoupí dva nejlepší z osmi celků. Češi se ještě utkají s Německem, Ukrajinou a Katarem.

Olympijská kvalifikace volejbalistů Skupina A (Rio de Janeiro) Česko - Írán 3:1 (17, 22, -21, 20)

Rozhodčí: Heckford (Angl.), Fernández (Šp.). Čas: 120 min. Diváci: 672.

Sestava a body Česka: Galabov 14, Špulák 4, Hadrava 22, Vašina 26, Zajíček 5, Janouch 2, libero Moník - Svoboda, Srb, Šotola 1, Licek. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Íránu: Kazemi 19, Esfandiar 12, Músaví a Nasrí po 10. 18:30 Itálie - Německo, 22:00 Kuba - Katar.