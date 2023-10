Naděje na OH zhasly. Čeští volejbalisté v kvalifikaci jasně podlehli Němcům

Od začátku nastoupila obměněná sestava s Martinem Lickem na smeči a bez kapitána Adama Zajíčka na bloku. Němci se okamžitě dostali do vedení a vypracovali si až pětibodový náskok. O ten sice v závěru přišli, když se Češi úspěšnou pasáží dotáhli ze skóre 15:20 na srovnaný stav 21:21, ale v koncovce byli úspěšnější a vyhráli 25:23.

Další dvě sady už byly jednoznačnější. Němečtí volejbalisté je získali 25:28 a 25:17, znovu neztratili ani bod a po pěti kolech jsou v čele skupiny A. Naopak čeští volejbalisté, z nichž byl dnes s jedenácti body nejproduktivnější univerzál Jan Hadrava, přišli i o teoretickou naději na postup.

Nenavázali na povedenější vystoupení z některých předchozích utkání. „Bohužel jsme dneska upustili od hry, kterou je na tomto levelu třeba hrát. Bylo tam strašné množství chyb, ujely nám začátky setů a ve skóre jsme byli pořád pozadu. Musíme se vrátit k tomu, co je na této úrovni třeba hrát. Zítra je nový den a zítřejší zápas musíme urvat pro sebe,“ řekl v tiskové zprávě k pátečnímu duelu trenér Novák.

Jeho názor sdílel i blokař Špulák. „Podle mě to byl z naší strany nepovedený výkon. Udělali jsme strašně moc chyb na servisu. Víc než 15 za tři sety je hodně. A obecně nás měli Němci dobře načtené, hráli bezchybně a my jsme v podstatě soupeři nekonkurovali v ničem. Byl to těžký zápas, ale myslím si, že umíme hrát daleko líp, než jsme dnes předvedli,“ uvedl.

Další zápas čeká české volejbalisty v sobotu od 22:00 SELČ proti Ukrajině.

Olympijská kvalifikace volejbalistů Skupina A (Rio de Janeiro) Německo - Česko 3:0 (23, 18, 17)

Rozhodčí: Macias (Mex.). Čas: 77 min. Diváci: 490.

Sestava a body Česka: Licek 5, Špulák 4, Hadrava 11, Vašina 7, Polák 4, Janouch, libero Pfeffer - Šotola 6, Srb 1, Trojanowicz 1, Svoboda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Německa: Grozer 14, Reichert 10, Schott 8. Brazílie - Kuba 3:1 (-23, 18, 20, 20)

Itálie - Írán 3:0 (22, 22, 23)

Ukrajina - Katar 3:1 (22, -27, 24, 21)