Vyhrát a čekat. Volejbalistům Ústí nad Labem hrozí brzký konec sezony

„Stát se to může, ale musí nám pomoct velká náhoda. Je to spíš už teorie, těch faktorů hodně. Kolikaprocentní šanci máme, to si netroufám odhadovat, ale v první řadě musíme uspět ve Zlíně,“ velí generální manažer Miroslav Přikryl.

Jeho Ústí je kolo před koncem jedenácté a má 19 bodů stejně jako dvanácté Beskydy, desáté Benátky mají o dva body víc. Ústecký poslední soupeř Zlín je se 27 body osmý.

„Posledních zhruba šest sezon jsme vždy hráli předkolo či přímo play off, kdyby pro nás skončila sezona takto brzy, bylo by to hodně nečekané a smutné. Je to ještě předčasné hodnotit, ale každopádně druhá část základní části extraligy se nám nepovedla,“ mrzí Přikryla.

Naposledy v sobotu Ústí padlo 1:3 s favorizovanými Lvy Praha. „Dobrý výkon s kandidátem na titul, ale takhle jsme měli hrát celou sezonu. Určitě bychom pak byli jinde.“