Volejbalisty Dukly čeká boj o pohárový triumf, v semifinále vyzvou Beskydy

Liberečtí vstoupí v neděli v Kutné Hoře do Final Four Českého poháru. V semifinále nastoupí od 16.00 proti Beskydům, druhou dvojici tvoří večer České Budějovice a Karlovarsko.

„Všichni v klubu se moc těšíme a na vyvrcholení poháru se tvrdě připravujeme už tři týdny. A pro mě osobně je to první pohárové Final Four v Čechách. Zažil jsem ho jen ve Francii v Nantes, ale ve finále jsme prohráli a bylo to hodně smutné,“ řekl Martin Démar, trenér libereckých volejbalistů.

Muži Dukly se do elitní čtyřky probili po čtvrtfinálové výhře v Odoleně Vodě a v semifinále díky předchozímu losu narazí na Beskydy, které vyřadily Ostravu. Podle postavení v extraligové tabulce patří Libereckým role favoritů – jsou v ní druzí, zatímco Beskydy sídlí až na 12. příčce.

„Pohár je ale úplně jinou soutěží než liga. Respektujeme sílu Beskyd, které proti nám půjdou do semifinále bez zábran, nemají co ztratit, nic se od nich nečeká a mohou jen překvapit. Final Four hrají poprvé v historii a budou v euforii. My proto k tomu zápasu musíme přistoupit velice poctivě a plně se koncentrovat na náš výkon stejně, jako kdyby proti nám nastoupily Vary nebo Budějovice. My si prostě hrozně přejeme postoupit a zahrát si pondělní finále,“ tvrdí Martin Démar, který by měl mít po předchozích drobných zdravotních problémech některých hráčů na Final Four k dispozici kompletní čtrnáctičlenný kádr.

Volejbalisté Dukly budou v kutnohorské hale trénovat v sobotu i v neděli dopoledne a věří v tradiční podporu svých věrných fanoušků.