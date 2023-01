Chybějí nám zkušenosti týpka Vemiče, cítí ústečtí volejbalisté

„Pereme se s tím celou sezonu, že jeden set hrajeme dobře, ale další už to není ono,“ štvalo smečaře Matouše Lanka po krachu 0:3 (-23, -13, -26), který odřízl ústecký tým od přímé účasti ve čtvrtfinále.

Dvakrát domácí nestačili v koncovce, jednou dostali nakládačku a uhráli jen 13 bodů. Kapitán Jiří Kořínek pak lamentoval: „Hroznej výkon, měli bychom se zamyslet.“ A blokař Marek Beer tvrdil: „V důležitých momentech jsme často nevolili správná řešení a báli jsme se prásknout do balonu.“

Svěřenci trenéra Lubomíra Vašiny jsou devátí, předkolo si zajistí sedmý až desátý celek. Náskok na jedenáctou Příbram má Ústí jen dvoubodový, navíc už odehrálo o zápas víc. V sobotu se dokonce utkají v Příbrami – fatální řež! „Přituhuje. Tabulka je hrozně vyrovnaná. A my musíme bojovat, abychom vůbec byli v předkole play off,“ burcoval Vašina. Baráž už nehrozí, neboť místo dvou celků do ní spadne jen poslední, což se odhlasovalo teprve před pár dny.

Kolísavé výkony během jediného zápasu nejsou žádnou záhadou. Ústecké mužstvo je omlazené, tudíž se podobné houpačky čekat dají. „Dřív jsme si mohli říct, že naše síla je v bojovnosti, v dobrém servisu a tak dále. Dneska chvíli hrajeme dobře na všech postech, pak najednou na všech postech padáme. Vydržet hrát standardně, to by teď byla naše síla,“ dumal Vašina po bitvě o dálnici D8, která dostala do varu pět stovek příznivců v hale Slunety: „Diváci chodí a úžasně fandí, i když nám to třeba nejde.“ Uzbecký univerzál Islomjon Sobirov složil čtrnáct bodů, dalším cizincem ve žluto-modrém trikotu je kanadský blokař Jackson Bere. „Snaží se, hrají, bojují. Špatní určitě nejsou,“ ohodnotil je Vašina.

Ústecký Islomjon Sobirov útočí přes dvojblok Marek Šulc - Neil Ferraro z Odoleny Vody.

Ovšem zkušenosti, které loni přinášel bývalý srbský reprezentant Miloš Vemič, chybějí. „Kdyby zůstal, jsme trošku jinde. Nemáme zkušenosti, s kterými přichází klid,“ řekl dvacetiletý Lank. „Vemič dokázal podpořit, uklidnit, vyhecovat. Nejlepší týpek, s kterým jsem zatím hrál a přišel do kontaktu. Teď dělá volejbalového reportéra doma v Srbsku.“

Ústí si musí poradit bez něj. V základní části mu zbývají pouze čtyři zápasy: už zmiňovaná Příbram, potom doma České Budějovice a pražští Lvi, finiš ve Zlíně.

„Los nic moc,“ svraštil trenér Vašina obočí. „Potřebujeme trošku klidu v závěru, nemáme jednoduché soupeře. Snažíme se, ale pořád děláme víc chyb než soupeři. Oni mají zkušené borce, kteří odtáhnou sekvenci setu a hrají dál. My ne, my si chybičku uděláme.“

Hecíř Lank je ovšem optimista. „Příbram a Zlín můžeme porazit. Snažím se na to dívat pozitivně. Náš cíl je stejný od začátku sezony a nemění se, a to je play off. Věřím, že si ho i letos zahrajeme.“