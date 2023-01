Tady je Peckovo. Až mu vyprší nový kontrakt, bude v Ústí dvanáct let

„Podepsat nový kontrakt s Láďou Peckou pro nás byla absolutní priorita. Je to win - win situace. On to tady má rád a my jsme uzavřeli dlouhodobější smlouvu s klíčovým hráčem, který je osobností na hřišti i v kabině a vypracoval se v tvář našeho klubu,“ vyzdvihuje přínos ikony ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Pecka je v Ústí 9 sezon, po počáteční dvouleté smlouvě dostal v té době rekordní pětiletý kontrakt, po něm prodloužil své působení v týmu Slunety o další dva roky a nyní nově o tři. „Láďa dlouhodobě odvádí konstantní výkony, nemá výkyvy, jede si pořád to svoje. Má až trošku nevýhodu, že skvělá čísla se od něj už čekají. U někoho jsou fanoušci překvapení, když má dobrá čísla, ale u Ládi to berou tak, že to je normální. Samozřejmě to trochu zlehčuju, ale faktem je, že výkony se od něj čekají a on je odvádí,“ chválí manažer.

Peckovi bude letos 32 let, Hrubý je ale přesvědčený, že si i po třicítce vysokou výkonnost udrží. „Známe ho i po zdravotní stránce, víme, jaký je somatotyp, jak o sebe pečuje. Podle mě dolů výkonnostně nepůjde. Je takový typ, co je pořád stejný.“

Také proto součástí nového kontraktu není možný pozvolný přechod Pecky z pozice hráče do jiné role v klubu. „Budeme rádi, když tu zůstane i po kariéře, ale znám se s ním velice dobře i osobně, má spíš jiné ambice. Každopádně to nechám na něm, hrát bude podle mě ještě hodně dlouho. Pro mě je to i osobní záležitost, jezdíme spolu v mikrobuse na zápasy už 9 let, najezdili jsme nějakých 150 - 200 tisíc kilometrů, je to pro mě i kamarád. A jsem rád, že máme v týmu takového kluka,“ vyznal se Hrubý, jehož Sluneta ve středu v ligovém hitu hostí lídra Brno.

„Přijíždí první tým se silnou rotací hráčů i silným trenérem. Jdeme do toho s respektem, ale nedáme Brnu nic zadarmo. Máme 6 sérii šesti výher a doma ji chceme potvrdit,“ přeje si ústecký šéf.