Brno udržela na čele trefa v poslední sekundě, drama přežil i Nymburk

Brňané byli v domácím utkání s Děčínem blízko třetí porážce za sebou, ale se závěrečnou sirénou vyrovnal trojkou na 81:81 Randy Culpepper. V prodloužení vedli hosté 86:85, ale Brno díky jedenáctibodové šňůře strhlo vítězství na svou stranu.

Vyrovnaný průběh mělo i utkání USK s Nymburkem. Hosté vyhráli první tři čtvrtiny vždy o jediný bod. V té závěrečné domácí osm sekund před koncem snížili na 85:86, avšak definitivní podobu dal výsledku jednou proměněnou šestkou Eric Lockett. USK nepomohlo ani 26 bodů Michaela Okaura.

„Jsme opravdu velmi naštvaní z výsledku, protože se to už stalo zvykem. Po zápase každý chválí náš výkon, naši hru. Ano, hráli jsme dobře, ale opět si výhru odnáší soupeř. Být spokojen s prohrou je pro ty, kteří nemají vítěznou mentalitu, a to my nejsme. Držíme spolu a všem dokážeme, že umíme vyhrávat,“ uvedl v tiskové zprávě trenér USK Francesco Tabellini.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 20. kolo Basket Brno - BK Armex Děčín 96:86 po prodl. (23:16, 39:42, 64:61, 81:81)

Nejvíce bodů: Culpepper 19, Chatman 18, Krakovič 15 - Nichols 20, Walton 18, Matěj Svoboda 15. USK Praha - ERA Basketball Nymburk 85:87 (25:26, 50:52, 63:66)

Nejvíce bodů: Okauru 26, Pipes 15, P. Samoura 13 - Lockett 17, O. Sehnal a Benda po 16. NH Ostrava - BC Geosan Kolín 69:75 (21:20, 45:33, 49:49)

Nejvíce bodů: Mathon 20, Radukič 14, Morgan 10 - Slavinskas 24, Číž 18, Petráš 10. BK KVIS Pardubice - BK Opava 76:64 (17:17, 39:26, 61:49)

Nejvíce bodů: Rikič 21, Šafarčík 16, Michal Svoboda 9 - Mokráň 19, Zbránek a Kvapil po 8. Královští sokoli Hradec Králové - SK Slavia Praha 62:73 (16:24, 35:35, 53:57)

Nejvíce bodů: Šturanovič a Šolevič po 17, Goga 12 - Dworsky 19, P. Pumprla a David Jelínek (1997) po 15. BK Redstone Olomoucko - BK Sluneta Ústí nad Labem 86:93 (20:27, 44:51, 65:72)

Nejvíce bodů: Vučičevič 19, S. Kneževič 18, Williams 12 - Hicks a Martin po 20, Pecka 19.