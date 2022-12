Šéf volejbalového Ústí: Los nám nepřeje, ale předkolo play off chceme udržet

Do play off už to asi půjde jedině přes předkolo, zároveň se ale volejbalisté Ústí po půlce základní části extraligy drží v bezpečné vzdálenosti i od baráže o záchranu v nejvyšší soutěži. „Když se podívám na naše ambice a kádry soupeřů nabité kvalitními cizinci, tak jsme zatím tam, kde jsme chtěli být. Kdybychom takhle skončili po dlouhodobé části a šli do předkola play off, byl bych hodně spokojený,“ říká Miroslav Přikryl, generální manažer zatím osmého týmu extraligové tabulky.