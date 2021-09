Volejbalový manažer Javůrek: Slovinci nás nepodcení, bude to jiný zápas

„Já byl automaticky kvalifikovaný do čtvrtfinále, jsem ale Čech. Když vezmu potenciál našich hráčů, tak ho v zápase proti Francii naplnili na 120 procent. Bylo to nezapomenutelné,“ prohlásil Javůrek, který je už několik let manažerem českých volejbalových reprezentací. Před duelem se Slovinskem varuje. „Od porážky s námi v základní skupině se jen zlepšují. V přípravě na ME je postihli covidové problémy, nyní jsou v plné síle.“

Mohl žít s rodinou ve Francii, ve městečku Beauvais ležící kousek od Paříže je velmi populární. Však také s místním volejbalovým klubem vybojoval francouzský pohár v roce 2008. Miloslav Javůrek ale pomáhá českému volejbalu. Osmifinálový souboj proti Francii byl pro něj hodně speciální.

„Během zápasu mi kamarádi z Francie psali, jak to v televizi komentátoři glosovali. Prý je v Ostravě podle nich špatně vidět, při nadhozu hráče osvětlují blbá světla. Když to jde, tak reprezentanty vynášejí do nebes. Když to nejde, snaží se najít chyby jinde,“ popisoval Javůrek.

Podle něho předvedli čeští volejbalisté proti olympijským vítězům strhující výkon. A do jisté míry Francouzi domácí tým podcenili. „Oni nečekali, že proti nim bude hrát soupeř, který bude takhle vzdorovat. Sice o nás věděli, ale nepřipouštěli si takovou sílu,“ dodal Javůrek z Českého volejbalového svazu. „Navíc mají za sebou náročné léto, ve světové lize se dostali daleko, vyhráli olympiádu. Došla jim šťáva, neměli takový hlad. Střetli se s týmem, který výhře věřil od prvního bodu a byl tlačený neskutečnou halou.“

Jedním z významných faktorů úspěchu byla také motivační řeč trenéra Jiřího Nováka po postupu ze základní skupiny. Jasně totiž naznačil, že s tímto výsledkem se nehodlá spokojit. „Hráčům říkal, že tím rozhodně splněno není. Turnaj si veřejnost rozhodně nezapamatuje tím, že jsme se probojovali do osmifinále ze základní skupiny. Když tohle kluci slyšeli, tak jsem viděl pokyvování a souhlas. Trenéři je skvěle namotivovali a tým dostal hlad,“ popsal Javůrek dění v kabině. Zároveň dodal, že oslavami se volejbalisté věnovali pouze hodinu po zápase s Francií.

„To je u nás nepsaným pravidlem. Hodinu si u nás užíváme výhru nebo si rozebíráme prohru. Ale pak se jede dál a soustředíme se na dalšího soupeře,“ doplnil bývalý zkušený reprezentant, který byl součástí českého týmu také na ME v roce 2001 v Ostravě.

Čechy v souboji o semifinále čekají Slovinci, které v úvodním duelu dokázali porazit. Podle Javůrka bude středeční zápas ale o hodně jiný. „Oni se tři neděle před začátkem turnaje potýkali s covidem, měli chaotickou přípravu. Náš brilantní výkon přispěl, že jsme urvali tři body. Nyní jsou všichni zdraví a hrajou lépe. Taktika bude trošku jiná.“