Do Katovic se rád vrátím, hecuje Hadrava před bitvou se Slovinci

Češi v roce 2017 v osmifinále zdolali Francouze 3:1, načež ve čtvrtfinále vypadli s Němci 1:3...

„Doufám, že nynější výhrou nad Francií (v pondělí 3:0) podobnost s tehdejším šampionátem končí. Budeme se chtít zapsat do historie. Rád se vrátím do Katovic,“ prohlásil smečař Hadrava.

Právě v Katovicích evropský šampionát o víkendu vyvrcholí. Nejlepší čtyři celky se tam střetnou o medaile. V semifinále Srbové narazí na vítěze dnešního odpoledního střetnutí Itálie – Německo a domácí Poláci buď na Slovince, nebo Čechy.

Takže, aby se reprezentanti znovu dostali do Katovic, potřebují přejít přes Slovince. To už na úvod mistrovství ve skupině dokázali – 3:1. Jenže rozjezd vicemistrů Evropy mohly ovlivnit problémy s covidem, které měli v přípravě.

„Jestli to tak bylo, možné to je. Pokud ale budeme hrát dobře, můžeme na turnaji potrápit každého,“ prohlásil Jan Hadrava.

Stačí hrát dobře?

Když budeme hrát srdcem, můžeme v Ostravě skončit s hlavou vztyčenou. A kdybychom se radovali z vítězství, byla by to ještě větší bomba.

Po utkání s Francií jste říkali, že budete slavit nejvýše hodinu. Povedlo se vám to?

Senzace to je, ale prostor na slavení není. Vždyť už dneska zase hrajeme. A proti týmu, který pomýšlí na medaili. I když jsme porazili Francouze, olympijské vítěze, musíme být nohama na zemi. Ostatní kluci to taky říkali. Vždyť ve skupině jsme porazili Slovince a vzápětí jsme prohráli s Běloruskem. Pokud chceme, aby to tady byla opravdu senzace, musíme znovu předvést nejméně stejný, bojovný a kolektivní výkon. A uvidí se.

Máte na to?

Věřím, že ano. S Francií jsme se vrátili do zápasu v koncovce třetí sady, kdy měla dva setboly. Pak jsme poprvé slavili, ale museli jsme v utkání pokračovat (po prvním proměněném mečbolu si soupeř vzal challenge a video odhalilo dotek sítě českého bloku, takže utkání pokračovalo – pozn. red.). To nebyl jednoduchý moment. V hlavě jsme to ustáli. Mohlo to tým úplně vyhodit z rytmu, mohlo nás to stát set, zápas... Tím, že jsme to zvládli, jsme dokázali, že umíme hrát s týmy světového formátu. Byl bych rád, kdybychom na to navázali.

Francouzům se nelíbila světla v hale. Také prý byli unavení. Co tomu říkáte?

Upřímně... Je to každého věc. Měli jsme výhodu, že jsme zůstali ve stejné hale, zatímco oni cestovali a neměli tolik času se s novým prostředím sžít. A program si zvolili sami. Že přijeli s týmem, který hrál olympiádu, je jejich věc. Vymlouvat se, že byli fyzicky unaveni, můžou, ale mohli vzít mladý tým jako Italové. Byla to jejich volba.

Jaké jste měl ohlasy z Francie, kde jste hrával?

Jo, několik jich přišlo. Bylo fajn, že to lidi sledovali a vzpomněli si. I Adam Bartoš tam hraje, Honza Galabov ve Francii působil. A dlouho tam byl trenér Jiří Novák. Celou svou zahraniční kariéru byl v jednom klubu (Paris Volley), s nímž měl několik titulů, vyhrál Champions League. Tam ty ohlasy byly asi větší.

Jak se vám jeví mladí hráči v národním celku?

Je super, že máme talentované kluky. Pokud by se nám ještě více zadařilo, mohlo by je to katapultovat jinam, mohli by se podívat do světa, pokud by po nich sáhly dobré týmy. Už jen z toho by to bylo strašně fajn, protože hrát venku je ohromná zkušenost, která by zase pomohla nároďáku. Doufám, že se to povede a proti Slovincům předvedeme ještě lepší volejbal.

K tomu jste je už porazili, takže si asi dají větší pozor, ne?

Jsme furt nohama na zemi. Ve skupině jsme je překvapili, takže už budou vědět, do čeho jdou. Je potřeba znovu podat stejný výkon a nevzdávat se, i kdyby to bylo v určitých momentech pro nás nepříznivé. Musíme být pořád spolu a makat.