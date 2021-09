To bylo něco! Emoce se ve mně perou, zářil volejbalista Bartoš

„Manažer Nantes mi už na středu koupil letenku, takže mě těší, že mu můžu říct, ať mi ji pěkně přesune na příští týden...“ usmál se Adam Bartoš.



Trenér reprezentantů Jiří Novák ho poslal do hry v prvním setu, když Francouzi začali stahovat ztrátu 11:18. A už z hřiště neslezl.

„Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Předvádíme týmový výkon a v něm musíme pokračovat,“ prohlásil Bartoš. „Byl to úžasný zápas. A ten poslední set... To bylo něco. Ještě jsem z toho v šoku a emoce se ve mně perou.“

Vždyť jste vyřadili olympijské vítěze. Hráli jste tak dobře, anebo oni byli poněkud vyčpělí, unaveni po náročném programu?

Hráli jsme na vrcholu svých možností. Zatlačili jsme je. Možná jsme je trochu překvapili. Ale že by byli vyčpělí? Vnímal jsem to jinak. Byl jsem konečně v zápase a moc si nevšímal druhé strany. Možná později, když se na ten zápas podívám z venku, dokážu odpovědět.

Dostaly vás do pohody už první míče, když jste rychle vedli 4:0?

Konečně nám začátek vyšel. To bylo důležité. Začínat tak furt, bylo by to super.

Čím jste Francouze překvapili?

Podle mě vším. Hráli jsme, nechybovali, dobře ztrátovali, tlačili jsme je servisem.

A k tomu jste hned v úvodu snad třikrát zablokovali Ngapetha. V první sadě se z kůlu vůbec neprosadil.

Byli jsme na něho dobře připraveni. Tak to někdy bývá. Jejich stěžejního hráče dostali do nepohody a i to nám asi dost pomohlo. On umí tým strhnout tým, zbláznit, ale jindy i trochu potopit. A my jsme si ho dneska dobře pohlídali.

Francouzi při podání často upírali oči ke stropu. Vadila jim světla?

Se světly mám tady také problémy, osvětlení je poněkud specifičtější. Měli jsme výhodu, že tady máme víc natrénováno. I to mohlo hrát nějakou roli.

Ve třetím setu jste proměnili mečbol už za stavu 30:29, jenže soupeř si vzal challenge a ten odhalil teč bloku při útoku Francouzů do zámezí. Co se vám v tu chvíli, když jste se museli vrátit na hřiště, honilo hlavou?

Bylo to těžké. Hlavní je, že jsme to zvládli, protože jsem tohle několikrát v kariéře už zažil. A nikdy jsme po tom nevyhráli. Proto jsem hrozně rád, že jsme ten set dotáhli do vítězného konce. Ukázali jsme svou sílu v hlavách.

Jak Francouzi porážku přijali?

Sportovně. Spoustu kluků tam znám osobně z ligy a jsou super. Umějí skousnout porážku a i proto jsou tam, kde jsou. Nejsou to žádné panenky, které by přestaly makat. O to víc si myslím, že zaberou a další šampionát pojedou naplno.

Budete v úterý sledovat nějaké francouzské servery?

Podívám se. Zajímá mě, co tam píšou.