Novák před Francií: Když předvedeme výkon jako proti Italům, může to být dobrý zápas

Nahrávači Toniutti a Brizard, smečaři Ngapeth, Clevenot a Rossard, univerzálové Patry a Boyer, blokaři Chinenyeze a Le Goff a libero Grebennikov. Francouzská reprezentace je našlapaná skvělými volejbalisty.

„Osu, která je drží pohromadě tvoří Ngapeth, Grebennikov a jeden ze dvou nahrávačů,“ prohlásil reprezentační trenér Jiří Novák. „Tihle tým dirigují a drží laťku vysoko.“ Nic na tom nemění ani už předem avizované změna trenéra, kdy po olympiádě Laurenta Tillieho nahradil Brazilec Bernardo Rezende.

Rozhodně to dnes od 19.00 v Ostravar Aréně bude ještě silnější protivník než Itálie v základní skupině, jíž národní tým vzdoroval a vzal jeden set.

„Uvidíme, jestli to bude svátek, nebo pohřeb. Pro lidi je to zajímavý soupeř, olympijského vítěze nevidíte na vlastní oči každý den,“ pousmál se Jiří Novák. „Zkusíme se připravit co nejlépe, a když předvedeme výkon jako proti Italům, může to být dobrý zápas. Musíme do něj jít s tím, že nikdo není neporazitelný.“

Francouzi jsou dlouhodobě pověstní skvělou obranou.

„Prosadit se proti nim bude těžké, ale zase nejsou až tak vysocí a občas hrají, řekněme, ležérně. Ale třeba jsme si minulými zápasy zjednali respekt a oni na nás vletí a bude to o tom, jestli to ustojíme.“

Jiří Novák ve Francii prožil nejúspěšnější část kariéry. S Paris Volley vyhrál v roce 2001 Ligu mistrů. Co pro něj duel znamená?

„Nic, nic, nic,“ odpověděl. „Je to pro nás další soupeř, jehož si přejeme porazit.“ Dodal, že kontakty ve Francii má už jen minimální.

Ve francouzské lize dlouho hrával i někdejší reprezentant David Konečný, který v roce 2007 přestoupil z Ostravy do Tours.

A právě tam se potkal s nynějším tahounem Francouzů, smečařem Earvinem Ngapethem.

„Hráli jsme spolu tři roky,“ připomněl Konečný. „Když jsem do Tours přišel, bylo mu sedmnáct a Francouzi v jeho věkové kategorii byli mistry Evropy. Už tam ukázal, že bude výjimečný hráč.“

Třicetiletý Ngapeth má za sebou čtyři sezony v Itálii, v Cuneu a Modeně, a od roku 2019 působí v ruské Kazani. Pověstný je tím, že se jen těžce podřizuje týmu.

„Je to takový trochu vyvrhel,“ smál se David Konečný. „Takové ty hvězdné manýry měl už tehdy. Vyvrcholilo to na mistrovství světa v roce 2010, kdy ho vyloučili z kádru, protože šel chlastat. Ale už se trochu zklidnil. Je si vědom své pozice a toho, jaká je osobnost. Už si nedovolí přijít opilý na trénink. Nějaký průser tam byl, když jsme spolu hráli, ale každý v jeho věku dělal kraviny. Akorát na něm to bylo více vidět, protože byl známější, byl v hledáčku médii, budil pozornost.“ V čem je síla Francouzů?

„Mají dost individualit, které hrají v nejlepších světových soutěžích,“ řekl Konečný. „Trenérovi se podařilo dát tým dohromady. Družstvo si sedlo, všichni makají společně, ne každý zvlášť. Dokázali individuality spojit v jeden šlapající stroj.“

Leč porazit je není podle Konečného nemožné. „Vždyť se to stalo na Evropě před čtyřmi roky v Katovicích...“ připomněl osmifinálovou výhru 3:1. „Muselo by si vše sednout. Když se nám podaří vše, na co sáhneme, a naopak Francouzi budou mít šedivku... Nicméně náš kádr už docela vyspěl. Nejméně je naši kluci mohou potrápit. A nikdy neříkej nikdy.“