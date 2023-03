Mám vedle sebe samé hvězdy, pochvaluje si volejbalista Vašina polské angažmá

„Zbývají nám dva zápasy základní části a ty musíme bezpodmínečně vyhrát za tři body, abychom se mezi nejlepších osm mužstev dostali,“ říká Vašina, který je odchovancem České Třebové.

Zatím devátý Bełchatów své šance na vyřazovací boje výrazně zvýšil v minulém kole výhrou v hale třetího Jastrzebie 3:2. V pondělí hostí Olsztyn, který je sedmý a má o šest bodů více, a základní část zakončí týden na to v hale jedenáctého Lublinu.

Bełchatówští potřebují dostat pod sebe osmou Nysu, za níž zaostávají o čtyři body a která už hraje jen v hale čtvrté Varšavy.

Lukáš Vašina navíc usiluje o místo v sestavě. Zatím zasáhl do 19 zápasů, přičemž si připsal pět es a 11 bodových bloků. Rekordních 16 bodů nasbíral ve 21. kole, kdy ve Varšavě (2:3) nastoupil v základu.

Leč většinou zatím jen střídá.

Netrápí ho to?

„Ne,“ odpovídá přesvědčivě. „Čekám na svou šanci a když přijde, snažím se ji využít. Mám před sebou dva velmi kvalitní smečaře, dá se říct hvězdy – Lanzu a Kooye.“

Lukáš Vašina smečuje.

Filippo Lanza je někdejší italský reprezentant a bývalá opora Trentina. Dick Kooy hrával za národní mužstvo Nizozemska, má za sebou mimo jiné šest sezon v italské sérii A a nyní už také italské občanství.

„Většinou zaskakuji na příjmu. Samozřejmě se snažím, aby mě trenér nechal na hřišti déle, ale rozumím tomu, že ti kluci jsou hvězdy. A co předvádí Dick Kooy v nynějších zápasech, je neuvěřitelné,“ oceňuje spoluhráče Vašina.

Cení si toho, že s takovými volejbalisty může trénovat. „A nejsou to jen oni. Připravovat se po boku takových hráčů jako jsou dále Atanasjevič, Bieniek, Kłos, Łomacz, Gruszczyński a další je něco neuvěřitelného. Dává mi to moc zkušeností do další kariéry.“

Co se nejvíce učí od svých konkurentů a zkušených smečařů?

„Příjem asi úplně ne,“ směje se. „Kluci mi většinou radí, jak zaútočit, jak který balon zahrát, jaký styl útoku v jaké rozehře použít. A také na servisu. Na přihrávce do toho už více kecám já.“

Bełchatów se zvedl v únoru po tom, co ho po anglickém trenérovi Joelu Banksovi převzal někdejší vynikající italský reprezentant Andrea Gardini.

„S ním přišly výsledky. Hodně se změnila hra celého mužstva,“ podotýká Vašina. „Když začátkem února přišel, dva zápasy jsme prohráli, ale to bylo kvůli tomu, že si sedal nový systém, který po nás chtěl. Ale ta hra, naše kvalitní hra, je od jeho příchodu vidět oproti trenérovi, co tady byl před tím.“

Byť Vašina žije především bojem o play off, těší ho, že národní mužstvo se letos zúčastní kvalifikace o olympijské hry, které budou příští rok v Paříži.

Dawid Gunia a Lukáš Vašina (zleva) z Bełchatówa blokují útok Stephena Boyera z Jastrzębie.

Češi se od 30. září do 8. října v Brazílii utkají s domácím týmem, mistry světa Italy, Íránem, Kubou, Ukrajinou, Německem a Katarem. Postoupí nejlepší dva celky.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale pokud bychom padli do skupiny C spolu s Poláky, šance by byla vyšší,“ tvrdí Lukáš Vašina.

Poláci mají za soupeře domácí Čínu, Argentinu, Nizozemsko, Kanadu, Mexiko, Belgii a Bulharsko.

„Budeme bojovat, budeme válčit. Už to, že jsme se do olympijské kvalifikace dostali, je skvělé,“ míní Vašina.