Reprezentanti se potkali v polské lize. A opět vyhrál Vašinův Bełchatów

„Je to pecka,“ radoval se smečař Vašina. „Bitvy Jastrzębie – Bełchatów, jak jsem slyšel od kluků v šatně, jsou vždycky velké, což se potvrdilo. Atmosféra v hale byla skvělá díky domácích fandům i těm našim.“

Vašinu, který je v Polsku první sezonu, těší, že v lize potkává nějakého Čecha. „Rád si po dlouhé době pokecám česky. A že je to Honza Hadrava, je plus, protože se známe z nároďáku a rozumíme si celkem dobře.“

Vzájemné souboje neberou nijak prestižně.

„Je fajn, že je v polské lize nějaký krajan, ale na hřišti jsme nebyli takovou dobu, aby to na vývoj zápasu mělo nějaký vliv,“ podotkl Hadrava, který je v Jastrzębie druhou sezonu.

Volejbaloví reprezentanti Lukáš Vašina (vlevo) a Jan Hadrava si před utkáním polské ligy stačili povykládat.

Do utkání naskočil v závěru prvního setu a kromě druhého odehrál i ty další. To Vašina byl na hřišti jen ve druhém. A jednou na sebe narazili, když Hadrava útočil a Vašina blokoval.

„Z toho jsem vyšel dobře, protože Honza byl v síti, ale nevím, jak by to dopadlo, kdybych na hřišti zůstal déle. To by si mě Honza asi trochu namazal na chleba,“ usmál se Vašina, který si za krátkou chvíli připsal dva body. Hadrava sedm.

O kvalitě polské nejvyšší soutěže svědčí i to, že jedenáctý Bełchatów vyhrál v hale třetího Jastrzębie.

I když...

„Na tabulku bych se nekoukal, protože Bełchatów má kvalitní hráče, výborný tým,“ upozornil Hadrava. „V této sezoně sice nehrají úplně dobře, ale teď se zvedají. Otázkou je, jak jim pomohla změna trenéra. Ale my jsme nezahráli optimálně. Chyběl nám lepší servis a nedařilo se nám protivníky ubránit.“

Vašina potvrzuje, že Bełchatów má mužstvo na mnohem lepší umístění. „Hrát celou sezonu jako nyní, byli bychom nejhůře čtvrtí,“ podotkl Lukáš Vašina, který je přesvědčený, že je nastartoval příchod nového trenéra. Andrea Gardini mužstvo převzal začátkem února po 22. kole.

Minulou sezonu působil v Jastrzębie. Byl nynější duel o to pikantnější? „Nebral to nějak zvláštně,“ odpověděl Vašina. „Teď trénuje nás a hlavně se soustředil na to, abychom vyhráli, aby nás na zápas připravil co nejlépe.“

Ani Jan Hadrava nezaznamenal žádné napětí.

Lukáš Vašina dodal, že Bełchatów nic jiného než vyhrát v Jastrzębie nezbývalo, protože bojují o play off. „Věděli jsme, že musíme urvat nejméně bod, abychom měli ještě šanci na play off. Bojujeme.“

Bełchatów se posunul na deváté místo, přičemž na osmou příčku zaručující play off, na níž je Nysa, ztrácí dvě kola před koncem základní části čtyři body.

Jastrzębie zůstalo třetí, byť v případě tříbodového vítězství by se posunulo na druhou za vedoucí Rzeszów. „Na jeho hřišti hrajeme ve středu a potřebujeme vyhrát, abychom se posunuli výše,“ zmínil univerzál Jan Hadrava dohrávku 23. kola.

Oba reprezentanti v nabitých kádrech bojují o místo v sestavě. Před Hadravou dostává přednost francouzský reprezentant Stephen Boyer. Vašina je mezi smečaři Bełchatówa třetí za Dickem Kooyem, Nizozemcem s italským občanstvím, a Italem Filippem Lanzou.

„Před sebou mám dvě – dá se říct hvězdy – Lanzu a Kooye, takže většinou zaskakuji na příjem, když kluci nepřihrávají nejlépe, nebo si potřebují oddechnout,“ popsal svou situaci Lukáš Vašina.

Jan Hadrava z Jastrzębie se v utkání s Bełchatówem snaží zablokovat útok Dicka Kooye.

Ale nevadí mu to, tvrdí, že i vzhledem k svému mládí především sbírá cenné zkušenosti.

Jana Hadravu mrzí, že momentálně hrává méně, než by si přál. Každopádně jeho Jastrzębski Węgiel má znovu našlápnuto k velkým úspěchům. Minulý týden postoupilo do semifinále Ligy mistrů, v němž narazí na turecký Halkbank Ankara.

„Závěr sezony bude pořádné náročný, ale tým máme poskládaný tak, abychom mohli hrát na dvou i třech frontách,“ řekl Hadrava.