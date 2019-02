Volejbalisté Karlovarska dál ztrácejí, diváci na ně ale nezanevřeli

První letošní utkání před domácími diváky, kterých se opět sešlo velké množství, 785, nepřineslo kýžený výsledek. Ve šlágru kola Karlovarsko nestačilo na rozjetý Liberec, prohrálo 0:3 (-28, -18, -23), když nedokázalo dohrát koncovku prvního a třetího setu, i když vedlo, a proto si Liberec odváží všechny body domů.

Mistrovské Karlovarsko se po skvělém začátku sezony trápí. Porážky sbírá proti špičkovým evropským klubům v Lize mistrů, ale i v domácí soutěži, prohrálo už potřetí z posledních čtyř kol. Liberecká Dukla si po celý zápas udržela vyšší úspěšnost v útoku a zvládla lépe vypjaté koncovky prvního i třetího setu.

„Moc děkuji divákům, že nás přišli opět podpořit v tak velkém počtu, zrovna v období, které pro nás není nejlehčí. Pokusíme se více trénovat a snad se to zlomí,“ doufá karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

„Další těžká prohra na strávení. Je samozřejmě vidět, že na klucích leží trochu deka. Chuť asi je, ale efekt strachu, v poslední době, hraje velkou roli a odráží se to i na podání. To je jediná činnost hráče, kterou ovlivňuje sám a ta se nám posledních pět, šest zápasů nedaří, takže nemůžeme udělat žádné bodové série a nakonec na to doplácíme,“ míní trenér Jiří Novák.

„Karlovarsko jsme přehráli hlavně bodovými balóny a obranou. Na domácích jde vidět únava a nějaký problém,“ všiml si kapitán Dukly Liberec Aleš Správka.

V prvním setu se body přelévaly z jedné strany na druhou. Až v koncovce Liberec utekl o dva body a zdálo se, že je rozhodnuto, vedl 22:24. Ovšem po podání Rejlka bylo vyrovnáno a vzápětí mělo Karlovarsko setbol. Poslední krok k obratu ovšem neudělalo a hosté srovnali. Následně se domácím nelíbilo rozhodnutí rozhodčích, žlutou kartu dostal Zmrhal, a i když vyrovnali, poslední dva body přidal Liberec.

První set rozhodl duel

„Bohužel rozhodla koncovka prvního setu. Možná kdybychom ji vyválčili, tak by pravděpodobně sebevědomí zůstalo na naší straně. Bohužel to nedopadlo a na nás pak padla taková deka,“ myslí si karlovarský kapitán Ondřej Hudeček. „Určitě strašně důležitý byl první set, který jsme zvládli v koncovce,“ připustil i liberecký trenér Michal Nekola.

Na začátku druhé sady Karlovarsko prohrává už 0:3, dostává se z útlumu, srovnává krok, ale chyby na příjmu a servisu tlačí jejich psychiku opět k ledu. V závěru Liberec kontroluje hru a nepouští koncovku.

Do poloviny třetího setu domácí diktují hru. Liberec se vzchopil a od srovnání na 13:13 už Karlovarsko do vedení nepustil.

„Podle čísel jsme byli lepší ve všech činnostech, ale nejdůležitější si myslím je, že jsme byli lepší v účinnosti servisu a v obraně a to rozhodlo,“ dodává liberecký kouč Nekola.

Na dlouhé rozpitvávání současného stavu karlovarští volejbalisté nemají čas. Před pokračováním extraligy se ve čtvrtek osmička týmů utká ještě ve čtvrtfinále Českého poháru.

Výhru z prvního zápasu budou hájit Liberec, České Budějovice, Kladno i Karlovarsko, tedy čtyři nejlepší celky ligové tabulky. Karlovarsko jede na palubovku VK Ostrava, který doma porazilo 3:0.