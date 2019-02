Volejbalisty Karlovarska posílil polský smečař Wiese

„Ta nás stojí hodně sil, máme těžkou skupinu a úspěšní v ní příliš nejsme. A to negativně ovlivňuje mužstvo směrem k výsledkům v české lize,“ uvedl v tiskové zprávě předseda klubu Jakub Novotný. V Lize mistrů ještě Karlovarsko neuhrálo ani set, v extraligové tabulce mu patří čtvrté místo s odstupem 11 bodů za vedoucími Českými Budějovicemi.

Wiese podepsal smlouvu do konce sezony, dnes s novými spoluhráči poprvé trénoval. „I když to rozhodně není všechno na bedrech smečařů, rozhodli jsme se angažovat právě smečaře. Měl by před vrcholem sezony zvednout konkurenci v týmu,“ doplnil Novotný. „Je vidět, že má za sebou odehrané sezony v PlusLize, bude to ofenzivní posila,“ poznamenal trenér Karlovarska Jiří Novák.

Wiese loni získal rakouský titul s týmem Aich/Dob, naposledy hrál v lize úřadujících mistrů světa za Onico Varšava. „Jsem připraven Karlovarsku pomoct. Tým má ambici obhájit titul, myslím, že je to reálné,“ řekl 195 cm vysoký rodák z Bydhošti.