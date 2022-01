Volejbalisté Českých Budějovic vyzvou ve šlágru Karlovarsko

Lepší výchozí pozici mají Jihočeši, kteří z dosavadních třinácti duelů prohráli jediný a před rivalem drží tříbodový náskok. Karlovarsko má porážky dvě, ale zase jako jediné dokázalo Jihostroj porazit.

Říjnový souboj na západě Čech nabídl vyrovnané utkání. Hosté vedli 2:1 na sety, čtvrtý a pátý však patřil svěřencům Jiřího Nováka, kteří uspěli 3:2. „Náš výkon byl rozpačitý. Karlovarsku jsme zápas odevzdali a ulehčili ve čtvrtém a pátém setu,“ hodnotil českobudějovický kouč René Dvořák.

Ve sportovní hale však jeho tým zůstává letos neporažený a chce, aby tomu tak zůstalo i po sobotním večeru. „Může to být klíčový zápas. Podle mě je hodně důležité, abychom základní část vyhráli. V play off je totiž výhoda domácího prostředí obrovská, a pokud skončíme první, budeme začínat série play off doma, a to včetně případného finále,“ popsal českobudějovický nahrávač Ondřej Piskáček, který odehrál poslední dvě utkání s Beskydy a Libercem, kdy zaskočil za zkušeného Španěla Miguela de Ama.

Na sobotní atraktivní střetnutí může být v hledišti maximálně tisíc diváků. O vstupenky je velký zájem, nyní se prodávají na webu cbsystem.cz.