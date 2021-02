Nečekal jsem, že budeme hrát tak fantasticky, raduje se liberecký Šulista

Volejbalistky Dukly před dvěma týdny v pohárovém finále prohrály a oplakaly stříbro. Jejich liberečtí mužští kolegové naopak boj o zlato zvládli bravurně. Na závěrečném turnaji Českého poháru pokořili Brno, České Budějovice a ve finálové bitvě po výborném výkonu i Karlovarsko, vítěze základní části extraligy. Navíc bez ztráty setu a v jeho domácí hale.



„Ani jsem nečekal, že bychom mohli hrát takhle fantasticky, ale bojovali jsme naplno jako tým a vyšlo to,“ radoval se smečař Dukly Petr Šulista.

Po prvním vyhraném setu v koncovce prokázali Liberečtí v dalších dvou silnou morálku, protože vždy dokázali smazat čtyř až pětibodovou ztrátu.

„Je to super, klukům musím obrovsky pogratulovat. Předvedli fantastický výkon a splnili přesně to, co jsme si řekli,“ říkal šťastný kouč Dukly Michal Nekola. „Byli jsme trpěliví, věřili své obraně, dohrávali těžké balony a spolehlivě ztrátovali. To byl klíč. Na finálový turnaj do Karlových Varů jsme přijeli v dobré formě a zápas od zápasu jsme hráli lépe,“ popsal Nekola.

„Hráči Liberce byli šikovnější, líp si poradili s nestandardními situacemi a na celém turnaji se prezentovali velmi dobrou hrou,“ uznal kouč Karlovarska Jiří Novák.

Volejbalisté Dukly potvrdili roli nejúspěšnějšího českého pohárového týmu, trofej získali už podvanácté, ta první byla ještě federální. „Lehce to oslavíme a budeme se soustředit na play off extraligy,“ řekl Nekola, jehož tým do něj půjde ze třetího místa.