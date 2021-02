Volejbalisté Liberce slaví po výhře nad Karlovarskem triumf v domácím poháru

Dukla získala Československý pohár v roce 1975. Pak se dočkala až v samostatné české soutěži v roce 1992 a od té doby je nejlepším celkem v poháru. Na trůn se vrátila po třech letech. „Je to super. Kluci předvedli fantastický výkon. Od prvního balonu bylo vidět, za čím si šli,“ radoval se trenér Michal Nekola v České televizi.

Hráči Karlovarska měli v domácím prostředí lepší vstupy do všech tří setů, ale ani jednou nedokázali náskok udržet. „Kluci přesně splnili, co jsme si řekli. Byli jsme trpěliví, pevní v obraně a spolehlivě ztrátovali. To byl klíč,“ řekl Nekola.

Vyrovnaný první set rozhodla Dukla lépe zvládnutou koncovkou. Při podání univerzála Michala Kriška a bloku Leikepa otočili z 18:19 na 22:19 "Udělali jsme jednoduché a zbytečné chyby,“ uvedl univerzál Karlovarska Patrik Indra.

V druhém setu si Karlovarsko vypracovalo pětibodový náskok (10:5), ale bojovněji naladění hráči Liberce vývoj otočili. Chytali v poli těžké míče, srovnali na 11:11 a odskočili do vedení 19:15. Závěr setu obstaral s osmnácti body nejúdernější hráč utkání Michal Kriško sérií eso, smeč a eso.

Ve třetím setu Karlovarsko vedlo ještě 12:9, ale znovu propadlo. Liberec otočil z 13:15 na 16:15 a koncovka patřila Kriškům. Michal vybojoval mečbol a jeho slovenský jmenovec smečař Tomáš odstartoval liberecké nadšení. „Zápas od zápasu jsme hráli lépe. Teď to lehce oslavit a soustředit se na play off,“ řekl Nekola.

„Byli šikovnější, líp si poradili s nestandardními situacemi, my jsme se nemohli opřít o servis a vypadl nám útok z kůlu,“ řekl kouč poražených Jiří Novák.