Oba týmy liberecké Dukly začnou ve čtvrtek doma boje v play off

Jako první vyrazí do vyřazovacích bojů liberecké ženy. Protivníkem je Přerov a zápas začne v 15.00. Volejbalistky Dukly vstupují do letošního play off v úplně nové roli: premiérově totiž ovládly základní část. V ní vyhrály 16 z 18 zápasů, přičemž pokaždé bodovaly, protože obě porážky od Olympu Praha byly 2:3.



„Prvního místa se velmi ceníme, dlouhodobá část se nám opravdu povedla, ale play off je jiná soutěž. O všem se rozhodne během měsíce a půl a velkou roli bude hrát aktuální forma, zranění, únava,“ tvrdí kouč žen Dukly Libor Gálík.

Liberečanky jdou proti osmému Přerovu, který v základní části porazily dvakrát 3:0. Tato série se nebude hrát obvyklým střídáním zápasů doma a venku, ale úvodní dva duely se odehrají už dnes a zítra v Liberci a třetí v pondělí 8. března v Přerově.

„Bylo to na přání Přerova a my jsme vyhověli. Pokud se totiž nestane nic mimořádného a my podáme standardní výkon, měli bychom sérii vyhrát 3:0. Přerov si tak ušetří jednu cestu a my pak budeme mít víc času na další přípravu,“ vysvětlil Gálík.



Liberečtí vítězové Českého poháru jdou proti Ostravě

První vrchol sezony zvládli volejbalisté Dukly bravurně. Minulé pondělí porazili ve finále Karlovarsko 3:0 a triumfovali v domácím poháru.

Výrazně se ale chtějí prosadit i v extralize. Po základní části byli třetí a úvodní překážkou bude šestá Ostrava. Dnešní první duel série začne v liberecké hale po utkání žen v 18.00. „S Ostravou to letos máme jedna jedna, lehký soupeř to není, ale kluci jsou po výhře v poháru rozjetí. Věřím, že hned v prvním utkání doma potvrdíme roli favorita a postoupíme co nejdřív do semifinále,“ přeje si trenér Dukly Michal Nekola.

Obě utkání lze sledovat na www.czechvolley.tv.