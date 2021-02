Liberec válí: volejbalisté ve finále poháru, ženy vyhrály základní část

Závěrečný pohárový turnaj Final Eight odstartoval na západě Čech v sobotu. Liberečtí nejprve ve čtvrtfinále splnili roli favorita a Brno porazili bez větších problémů 3:0. V nedělním semifinále už narazili na mnohem silnějšího soka Jihostroj České Budějovice, který do boje o finále prošel přes Beskydy až po nečekaně vyrovnané bitvě 3:2, a udolali ho 25:23, 25:23, 24:26 a 25:18.

„Po kvalitní přihrávce jsme dobře útočili na ztrátu, celkem slušně jsme bránili a byli trpěliví v útoku. Hráči nespěchali, neukončovali všechny útoky hned napoprvé, ale vykrývali se v poli a připravovali si lepší pozice,“ shrnul klíče k semifinálové výhře trenér Dukly Michal Nekola.

Karlovarsko, vítěz základní části extraligy, prošlo ve své hale do finále po výhrách 3:0 nad Lvy Praha i Ústím nad Labem. „Ve Varech jsme před týdnem v extralize prohráli jedna tři, takže to soupeři chceme určitě vrátit. Proti Karlovarsku ale musíme tentokrát určitě zlepšit servis, jestli chceme ve finále uspět. Proti Budějovicím jsme na podání měli pořád velké rezervy, zkazili jsme jich okolo dvaceti proti pouze jednomu esu,“ velí před finálovým soubojem Nekola, jehož svěřenci skončili v extraligové základní části na bronzové příčce.

Volejbalistky Liberce už vyhrály základní část extraligy

Po nedávných stříbrných medailích v Českém poháru provedly volejbalistky liberecké Dukly další významný zápis do krátké historie klubu. Už jedno kolo před koncem si zajistily prvenství v základní části extraligy. Po sobotní suverénní výhře 3:0 v hale Frýdku-Místku mají totiž na čele čtyřbodový náskok před Olympem Praha a do play off půjdou z nejvýhodnější pozice.

„První místo po základní části byla určitě naše meta a gratuluji holkám, že to dokázaly,“ řekl trenér žen Dukly Libor Gálík.