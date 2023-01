Ukrajinské Dnipro kvůli změně legislativy skončilo v extralize volejbalistek

Na webu o tom informoval Český volejbalový svaz (ČVS). Zbývající zápasy klubu, který ovládl základní část, byly kontumovány.

Prometej se omluvil v dopise svazu. S problémy se potýkal od začátku tohoto kalendářního roku, kdy ukrajinská národní banka svým usnesením zakázala převod finančních prostředků z ukrajinských účtů do zahraničí. „Zavedení tohoto omezení znemožňuje volejbalovému týmu Prometej další účast v české extralize žen v letošní sezoně z důvodu nemožnosti materiálního zajištění pobytu našich hráček a trenérů v zahraničí,“ napsalo vedení klubu předsedovi ČVS Marku Pakostovi.

Reakce sportu na válku na Ukrajině

Český volejbalový svaz přizval ukrajinské mistryně do nejvyšší tuzemské soutěže loni v létě, kdy to bylo součástí pomoci volejbalu z okupované Ukrajiny. Prometej Dnipro našel útočiště v Kutné Hoře, kde hrál i domácí zápasy Ligy mistryň. V základní části extraligy vyhrál 17 z 20 zápasů. Do nadstavby už nenastoupí. „Příchodem ukrajinského mistra stoupla kvalita naší UNIQA extraligy žen a byť jejich účinkování skončilo dříve, než jsme plánovali, vnímám ho jako přínosné pro obě strany,“ uvedl na svazovém webu předseda Asociace extraligových klubů žen Martin Gerža.