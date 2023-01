Perry čeká na nový impulz. Pomůže ostravským k záchraně mezi elitou

V tom, aby se s novým týmem sžil, problém nevidí. „To, že nás přešlo do Ostravy tolik, nám usnadňuje adaptaci.“ A ani mu nevadí, že ho čeká boj o záchranu. „S tím jsme do toho šli. Naopak můžeme uspět v poháru,“ připomíná, že mají šanci probojovat se do Final Four. O to je čeká pikantní souboj, jelikož Ostrava ve čtvrtečním čtvrtfinále od 17.00 hostí Beskydy... „Asi to bude hodně vypjaté,“ tuší Perry.

Složitá cesta mezi elitu

Marek Perry má za sebou složitou cestu do extraligy. Našlápnuto do ní měl v Brně, kde ji okusil už jako junior.

Jenže v 19 letech ho zastavily vyhřezlé ploténky. „A pak jsem už příležitost nedostal,“ připomíná pětadvacetiletý univerzál.

Z Volejbalu Brno přešel do brněnské Tesly a Sokola Bučovice. Pořád však pomýšlel na extraligu.

Až mu pomohl předseda a nynější trenér Beskyd Michal Provazník, který v minulé sezoně Bučovicím v první lize nahrával. „Dal mi ve frýdeckomísteckém týmu důvěru.“

Vzhledem k věku nemohl jít do extraligy na střídavý start, a tak do Beskyd na několik utkání přestoupil. „Přišel jsem, protože jejich univerzál Mara Komorowski byl celou minulou sezonu zraněný,“ říká Perry, který předtím hrál pět let první ligu. „Potřeboval jsem nějaké povzbuzení, někoho, kdo by mi nahoru pomohl. A to byl Michal.“

Kromě toho vyzdvihl svého kondičního trenéra Radima Hrušku. „Dva roky mě individuálně trénuje a posunul mě tam, kde jsem teď.“

Přiznává, že dopředu ho hnala touha hrát extraligu. „Vždy jsem byl ambiciózní, vždy jsem chtěl hrát ten nejlepší volejbal. I proto jsem šel ze Šumperka na střední školu do Brna, kde jsem se bohužel zranil. Teď už ale vím, jak ovládat svoje tělo, co potřebuji, takže konečně mohu hrát naplno. Čtvrtou sezonu jedu bez nějakých větších zdravotních problémů.“

A těší ho, že nablízku ve FrýdkuMístku má i přítelkyni Kláru Dvořáčkovou, která před sezonou přišla z mistrovského Prostějova posílit extraligové ženy Sokola FrýdekMístek.

Cizinec? Ne, jméno má po otci

Perryho lidé vzhledem ke jménu často považují za cizince.

„Mám dvojí občanství, anglické a české,“ směje se. „Otec je Angličan, narodil jsem se tam a žil tam do sedmi let, než jsme se s celou rodinou přestěhovali do Šumperka. I s bráchou, který dříve za FrýdekMístek také hrál. Ale jen jednu sezonu. Pak šel za mnou do Brna, ale už volejbalu na vrcholové úrovni nechal.“

O tom, že by jednou hrál v rodné Anglii, Marek Perry neuvažuje. „Je tam snad jen jedna soutěž, superliga, v níž je deset týmů. A většina jich potřebnou kvalitu nemá,“ upozornil. „V Anglii jsou populární jiné sporty – fotbal, ragby, kriket. A možná i šipky jsou na tom lépe než volejbal.“