Hadravu trénuje Pan volejbalista. Jaký je Gardini? Dál sází na hráčský instinkt

V Polsku je mi dobře, říká Gardini Andrea Gardini má svou dosavadní trenérskou kariéru spojenou především s Polskem. V roce 2011 začínal jako asistent tamějšího reprezentačního kouče Andreje Anastasiho. Po té vedl Olsztyn a Kędzierzyn-Koźle. Na rok si odskočil „domů“ do Piacenzy a od ledna 2021 je v Jastrzębie-Zdróji, s nímž loni vybojoval titul. Gardini přiznal, že nabídka z Jastrzębie ho v rozjeté sezoně po té, co skončil v Piacenze, zaskočila. „Ale potěšila mě,“ přiznal. „Rozhodně jsem nečekal, že hned získáme titul. Postupně jsem však vzhledem k výkonům hráčů nabýval dojmu, že můžeme dosáhnout něčeho velkého. A to se podařilo.“ Italský trenér polského volejbalového týmu Jastrzębski Węgiel Andrea Gardini uklidňuje své hráče. Pro Jastrzębski Węgiel to byl v historii klubu druhý mistrovský titul, navíc po 17 letech. Jak zapadá do obrovských úspěchů, které má Gardini za sebou co by hráč? „V životě jsem toho opravdu vyhrál hodně, v různých zemích i městech. V některých klubech jsme ale dosáhli toho, co jsme museli. Tady to je jiné, byť Jastrzębski Węgiel už patří mezi top kluby Evropy,“ odpověděl Gardini. „Líbí se mi zdejší nadšení hráčů, lidí v klubu i všech okolo.“ Také pro to se v Polsku cítí dobře, jak uvedl. „A k tomu tady mám možnost pracovat na té nejvyšší úrovni.“ Přiznal, že se snažil učit i polsky. „Jenže jsem na to líný a je to těžké, takže mi to moc nejde,“ usmál se. „Ale hodně hráčů mluví italsky a anglicky, takže jde o pouze o to, abych uměl říct, co chci, když si jdu nakoupit. Nic víc.“ A co francouzština, když má v kádru olympijské vítěze – Benjamina Toniuttiho, Stephena Boyera a Trévora Clevenota? „Francouzky moc neumím, i když jsem se učil na střední škole. Něco si pamatuju, ale spíše mluvím napůl francouzsky a anglicky. Všemu ale rozumím.“