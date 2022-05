Zaplněné haly. Skvělý volejbal. Taková je polská liga

„Pokud jde o popularitu, volejbal je v Polsku na úrovni našeho hokeje,“ říká univerzál Jan Hadrava, česká opora Jastrzębskiego Węgla.

Na jeho podporu vlaje v hledišti česká vlajka. Tou mává Sebastian Fiuczek. „Janek je velmi dobrý volejbalista. Výborný smečař, levoruký, který dokáže útočit všemi směry. K tomu umí nahrát,“ míní Fiuczek. „A je to i fajn člověk, Čech. A mluví i polsky. Jsem moc rád, že v Jastrzębie zůstane další dvě sezony.“

Hadrava nedávno s klubem prodloužil smlouvu. Leč v sobotu byl pořádně zklamaný, jeho tým doma podlehl 2:3 (20, -16, 22, -12, -16) a v sérii na tři výhry prohrává 0:2.

„Hrát finále polské ligy je velká událost, ale moc mě mrzí, že jsme prohráli. To nadšení, ty první dojmy z postupu do finále jsou náhle pryč,“ povzdechne si Hadrava. „Je to velká frustrace, prohrát doma v pátém setu, ale musíme makat dál a doufat, že se ještě vrátíme.“ Atmosféru polské ligy si užívá.

Kde se taková popularita volejbalu v Polsku vzala?

„Jsou za tím úspěchy jejich nároďáku,“ odpovídá Jan Hadrava.

Mluvčí jastrzębského klubu Marcin Fejkiel to potvrzuje: „Je tomu tak. Od přelomu století jsme ve světové špičce. K tomu do volejbalu investovala televizní stanice Polsat. Reprezentace se stala motorem ligy a polské kluby začaly stoupat v evropských pohárech. Vše se navzájem nabalovalo.“

Polská Plus liga je dnes s italskou Sérií A1 nejlepší na světě. „Nehrají u nás jen špičkoví cizinci, ale rostou tady polští reprezentanti, což vidíme na obou stranách při nynějším finále,“ upozorňuje Marcin Fejkiel. „My máme Fornala, Popiwczaka, Szymuru, Kędzierzyn Semeniuka, Sliwku a Hubera. Na takové zápasy se můžete jen těšit.“

Uznal, že rozčarováním byla loňská olympiáda v Tokiu. „Každý Polák toužil po medaili, jenže jsme prohráli s Francií,“ připomíná Fejkiel. „Ale náš Węgiel má v kádru tři olympijské vítěze.“ Jsou jimi Francouzi Toniutti, Clevenot a Boyer.

Polští volejbalisté jsou mistry světa z let 2014 a 2018. Uspět potřetí za sebou mohou letos, jelikož Polsko se Slovinskem získalo pořadatelství šampionátu místo Ruska, které o něj přišlo po útoku na Ukrajinu.