Hadrava bojuje o polský titul a už ví, že reprezentovat letos nebude

„Národní tým jsem odmítl,“ řekl. „Chci si odpočinout. Letos není žádná kvalifikace a na mistrovství světa jsme se nedostali. Budeme hrát jen Evropskou ligu. Šanci dostanou mladí kluci, budou mít možnost se otrkat.“

Hadrava se spolu s Donovanem Džavoronokem, smečařem italské Monzy, bude během léta bavit beachvolejbalem.

Šestkové reprezentace se však nevzdává. „Jestli dostanu pozvánku příští rok, pokud mě trenér bude chtít, tak se třeba do národního týmu vrátím,“ podotkl.

Hned však namítl, že momentálně má úplně jiné myšlenky. Trápí ho, že Jastrzębski Węgel coby obhájce trofeje ve finále polské Plus ligy nestačí na Kędzierzyn-Koźle.

Jastrzębie–Zdrój po prohře v hale soupeře 0:3 a sobotní domácí porážce 2:3 (20, -16, 22, -12, -16) bude ve středu v Kędzierzynu-Koźle odvracet konec sezony.

„Je to velká frustrace, prohrát doma v pátém setu, ale musíme makat dál a doufat, že se ještě vrátíme domů,“ komentoval sobotní duel Jan Hadrava. „Hrát finále polské ligy je velká událost, ale moc mě mrzí, že jsme dvakrát prohráli. To nadšení, ty první dojmy z postupu do finále, jsou náhle pryč. A ještě po takovém utkání, jaké jsme sehráli doma.“

Český univerzál držel v tie breaku svůj celek ve hře, když esem srovnával na 12:12 a tvrdými útoky dotáhl na 13:13 a 15:15. Jenže při čtvrtém mečbolu hostů za stavu 16:17 narazil do mohutného bloku.

„V pátém setu jsme měli šanci třikrát čapnout útok soupeře a nevyužijeme toho. To se trestá,“ řekl Hadrava. „Bohužel si nemůžeme dovolit nedohrát tři balony. Soupeř ztratí jeden ze tří, my všechny... Přitom je máme nadražené, ale pak je nečapneme, oni zázrakem jo, zázrakem se i vykryjí. Jestli se ale dá mluvit o zázraku, když se to stává často. Asi je to jejich um, a náš neum.“

Volejbalisté Jastrzębskego Węgla prohráli od března s Kędzierzynem-Koźle pět zápasů v řadě, včetně semifinále Ligy mistrů. To se ale potýkali s obrovskou marodkou týmu.

Nyní jsou v plné síle. Nepřestali si však proti svému velkému rivalovi po předchozích neúspěšných soubojích věřit?

„Pokud by tomu tak bylo, tak by ten sobotní zápas vypadal jinak,“ odpověděl Jan Hadrava. „Nedokážeme ale udržet výkonnost dlouhodobě nahoře. Chvíli hrajeme dobře, třeba celý set, pak sjedeme o dvě třídy níže. A to si se Zaksou nemůžeme dovolit, není to tým, který když dostanete pod sebe, tak se zlomí. Musíte hrát furt dobře a to nám zatím nevychází.“

Dodal, že v minulém střetnutí s nimi po dlouhé době vydrželi hrát dobře dvě sady. „Ale to nestačí. Volejbal se hraje na tři vítězné sety. Musíme být rozhodnější, důraznější, preciznější. A snad to vyjde.“

Zatím nepřemýšlí o tom, jak se mužstvo po sezoně obmění, zda v něm zůstanou francouzští olympijští vítězové Benjamin Toniutti, Stephen Boyer a Trévor Clevenot a polští reprezentanti Tomasz Fornal, Rafal Szymura a Jakub Popiwczak.

„Hlavně chci, abychom mákli ve středu v dalším finálovém zápase,“ řekl Hadrava, který má v Jastrzębie novou smlouvu na další dva roky stejně jako finský nahrávač Eemi Tervaportti.

Hadrava se před touto sezonou do Polska vrátil po roce v Itálii. A tak může říct, že Plus liga znovu šla dopředu. „Přišla tady spousta hráčů z Itálie i dalších kvalitních soutěží. Zdejší nejvyšší soutěž se vyrovnává italské, což dokazují výsledky v Lize mistrů,“ podotkl.

V jejím semifinále kromě nynějších finalistů polské ligy byli italské celky Trentino a Perugia. O titul nejlepšího evropského klubu se 22. května ve slovinské Ljublani střetnou Kędzierzynem-Koźle a Trentino.