Potřebujeme odbrzdit, říká Hadrava po úvodním semifinále Ligy mistrů

„Kędzierzyn hrál daleko lépe, nechyboval. Nám občas vypadával rytmus hry. Chvíli jsme hráli dobře, pak nám znovu o tři čtyři body utekli,“ uznal český univerzál Jan Hadrava, který se po utkání zdravil s místními fanoušky.

Ti ve středu jako obvykle zaplnili všech tři tisíce míst jastrzębské haly. A ani na chvíli nepřestali bouřlivě povzbuzovat. „Janek, v odvetě musíte zabrat,“ nabádali příznivci Hadravu před odvetou, která bude příští týden na hřišti 95 kilometrů vzdáleného soupeře.

Univerzál Jan Hadrava z Jastrzębskégo Węgla spolu s nahrávačem Benjaminem Toniuttim po utkání Ligy mistrů děkují fanouškům za podporu.

„Na každý zápas bývá v hale plno, atmosféra je senzační, takže mě mrzí, že jsme se našim fandům neodvděčili výhrou,“ mrzelo Hadravu, jehož lidé poznávají i ve městě. „Občas jo. Třeba když jdu nakoupit. Tady berou volejbal jako top kolektivní sport.“

Čím vás Kędzierzyn předčil?

Když to shrnu, dobře podávali i přihrávali a také bránili. Od toho se vše odvíjelo. My jsme se nadřeli na každý bod, kdežto oni je sázeli jeden za druhým s úplnou lehkostí. Zápasem proplouvali lehounce.

Ve třetím setu jste se za stavu 13:15 mohli soupeři přiblížit na jeden bod, ale video odhalilo, že míč hostů byl těsně v hřišti, takže vám odskočil na tři body. Byl v utkání nějaký moment, kdy jste si říkali, že byste jeho průběh mohli otočit?

Když byl Tomasz Fornal na zagryvce... Teda na podání, ta polština mi tam skáče. (usmál se) Když podával, tak jsme je dohnali tuším na bod a už to vypadalo slibně, jenže, jak jsem říkal, oni zase v klidu otočili a zvýšili náskok. Celý zápas diktovali tempo hry.

S Kędzierzyn jste prohráli i minulé dva zápasy 0:3 - v Plus lize a finále Polského poháru. Není tam z vaší strany už nějaký blok?

Doufám, že ne. Ten by byl, pokud bychom s nimi prohráli i nadcházející dva zápasy. Bohužel jsme se zase nevyvarovali sérií, kdy jejich hráč přišel na podání a oni náhle odskočili na tři body a už si náskok hlídali. Celkem s jistotou útočí a ztrátují, kdežto my se nadřeme. A když na začátku získají náskok tří čtyř bodů, jsme pod daleko větším tlakem, zatímco oni v pohodě jedou dál. Je to výborně organizovaný tým.

Takže, jak na ně?

Musíme najít nějaký klíč, jak je porazit. Ale nemožné to není, protože v Superpoháru jsme nad nimi vyhráli 3:0. Musíme jejich styl hry rozbít. Už teď v neděli nás čeká další vzájemný zápas v domácí soutěži, takže uvidíme.

Nyní během devíti dnů s Kędzierzynem odehrajete tři zápasy. Můžete se od toho nedělního odrazit do čtvrteční odvety Ligy mistrů?

Musíme k tomu tak přistoupit. Nemáme na co čekat. V neděli to je sice také důležité utkání (přímý souboj o první místo v domácí soutěži - pozn.), ale to rozhodující bude příští týden, v něm půjde o finále Ligy mistrů. A také může ovlivnit naše rozpoložení před play off, protože v základní části domácí ligy nás pak čeká už jen jeden zápas. Hlavně nesmíme sami sebe dostávat pod tlak. Musíme hrát uvolněně tak jako ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Civitanovou. Potřebujeme odbrzdit. A uvidíme, jestli to bude stačit.

V minulých zápasech jste patřil k největším oporám týmu. Přitom na postu univerzála je vaším konkurentem francouzský olympijský vítěz Stephen Boyer. Jak vnímáte vzájemné soupeření?

Nemám sebemenší problém, když nás trenér vystřídá. Chci vyhrát a v uvozovkách je mi jedno, jestli budu na hřišti, nebo ne. Samozřejmě raději budu hrát, ale kolikrát trenér musí něco udělat. Teď toho mohl udělat i více, se střídáním včetně mě trochu otálel, ale pak do toho sáhnul.

Jen tak mimochodem. Trenér Andrea Gardini, někdejší skvělý italský hráč, působil klidně. Je takový pořád?

Ne, to není. Ale tentokrát byl nějaký klidný. Musí na nás víc řvát. (usmívá se)

Stephen Boyer a Jakub Macyra z Jastrzębskego Węgla se snaží zablokovat Aleksandera Śliwka.

Vraťme se ještě k Boyerovi. V této sezoně jste ho vzal i na extraligu volejbalistek do nedaleké Ostravy. Takže si rozumíte?

Jo, jo. Je v pohodě. Vyhovíme si. Už se zase dostává do hry. Mohl šanci proti Kędzierzynu dostat i dříve. Trenér má teď určitě trochu zamotanou hlavu, jak poskládat naši sestavu na další zápas.

Kromě Stephena Boyera máte v týmu i další olympijské vítěze - nahrávače Benjamina Toniuttiho a smečaře Trévora Clevenota. Ukazuje se, že to nic neznamená?

Neznamená. Vždyť nám se loni v Ostravě na mistrovství Evropy olympijské vítěze Francouze podařilo v osmifinále porazit. Ale to už je passé. Na turnajích se může stát cokoliv, kdežto liga je dlouhodobá, konstantní. Na tu se mužstvo musí dlouhodobě připravovat, není to o načasování formy na dva týdny.