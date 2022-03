Za humny je Liga mistrů. Zatím jsme jen diváci, říkají ostravští Poláci

Týmy nabité polskými, francouzskými, americkými a českým reprezentantem Janem Hadravou mají před sebou semifinále Ligy mistrů - ve středu v Jastrzębie a 7. dubna v Kędzierzynu. Druhou dvojici tvoří italské velkokluby Perugia a Trentino.

K tomu Jastrzębski Węgiel a Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle čeká v neděli přímý souboj o prvenství v domácí soutěži.

Vše pozorně sledují, byť zatím jen jako diváci, volejbalisté VK Ostrava Mariusz Połyński a Filip Jarosiński, kteří do české extraligy přišli z Jastrzębskiego Węgla.

„Jastrzębie v minulých letech se Zaksou prohrávalo, ale loni získalo titul, takže jsem optimista,“ řekl Mariusz Połyński. Doufá, že nyní Jastrzębie dopadne lépe než ve finále Polského poháru, v němž na Kędzierzyn nestačilo.

„Jastrzębie má sice nějaké hráče mimo hru, ale ve výborné formě je Hadrava,“ zmínil Filip Jarosiński českého univerzála. „Mají velké šance uspět, jeví se mi favoritem.“

Jaké panují vztahy mezi oběma kluby?

Połyński: Jsou to hlavní soupeři v Plus lize, ale jejich rivalita je čistě sportovní. Nic zlého tam není.

Jarosiński: Konkurují si, ale pro polský volejbal je skvělé, že má dva celky v semifinále Ligy mistrů. Navzájem se nahánějí, což může polskému volejbalu jenom prospět.

A mezi fanoušky?

Połyński: Nejsou tam nějaké rozpory. Nejsou přátelé, ale předpokládám, že k výtržnostem nedojde.

V zájmu diváků o volejbal v Polsku a Česku je velký rozdíl, že?

Połyński: Ano, ano. V Polsku je volejbal nesmírně populární.

Jarosiński: Je to znát i podle toho, co vysílají televize. V Česku je nějaké utkání většinou jen v pondělí, v Polsku skoro pořád. A k vidění jsou u nás i některé zápasy druhé nejvyšší soutěže. Značný rozdíl je i v počtu diváků. V Jastrzębie a Kędzierzynu jsou plné tribuny, několik tisíc lidí. V Česku fanoušci nejsou volejbalem tak zasaženi.

Budete v hledišti při nynějších zápasech?

Jarosiński: Doufám. A určitě se budeme s Mariuszem snažit vzít na utkání i ostravské spoluhráče.

Oba jste hráli v Jastrzębie za juniory. Pomýšlíte na to, že jednou budete nastupovat i za tamější elitní mužstvo?

Połyński: S Ostravou mám kontrakt i na příští rok, ale návrat do Jastrzębského Wegla by byl výborný. Jen nevím, zda se mi to podaří za rok dva. Ale třeba za tři čtyři to vyjde (usmívá se).

Jarosiński: Hrát v tamějším týmu je odjakživa můj sen. V minulé sezoně jsem s nimi několikrát trénoval a na několik balonů i naskočil. Udělalo to na mě obrovský dojem. Doufám, že lidé z Jastrzębie sledují, jak hrajeme v Ostravě, jak si vedeme.

S Ostravou jste však vypadli už v předkole play off. Je to velké zklamání?

Połyński: Je to rozčarování, protože jsme pomýšleli na nejlepší osmičku. Hlavně mě mrzí, že jsme rozhodující třetí zápas v Ústí nad Labem (0:3) prohráli po špatném výkonu.

Jak hodnotíte svou první sezonu v Ostravě?

Jarosiński: Náš tým funguje velmi dobře, každým tréninkem to bylo lepší. Ale jasně, jsou tam pořád velké nedostatky. Na jejich odstranění musíme pracovat.

Połyński: V mužstvu je dobrá atmosféra. Když jsme s Filipem loni přišli, tak nám spoluhráči hodně pomohli, abychom si tady rychle zvykli. Jsem moc rád, že mohu hrát v základní sestavě, což je pro mě důležité, protože nabírám první zkušenosti v mužském volejbale. Je to pro mě velké plus.

Co si slibujete od příští sezony?

Połyński: Hodně bude záležet na tom, jak se tým poskládá, ale byl bych moc rád, abychom se dostali do play off bez předkola.

Jarosiński: V příští sezoně to může být jen lepší, protože v této jsme v některých zápasech ukázali, že dokážeme potrápit i silné soupeře.