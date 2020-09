Kde si hoví tenistky. VIP lóže mají letos na US Open netradiční nájemníky

A tak pořadatele newyorského grandslamu napadlo zapůjčit VIP prostory 32 nasazeným dámám a 32 nasazeným mužům. Upravili pro ně 67 z 80 „boxů“, jakýchsi malých bytů. Vyměnili část nábytku, aby se dal snáz dezinfikovat. Nastěhovali do nich masážní lůžka, zapojili kávovary a ledničky napěchovali nápoji.

Jinak spíš rozpačití obyvatelé tenisové bubliny jsou nadšení. „Super. Určitě nejlepší věc, kterou tady pro nás připravili!“ lebedí si dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová.

Podobné pocity vyvolala pozornost od organizátorů rovněž u dalších Češek – turnajové jedničky Karolíny Plíškové, Markéty Vondroušové i Karolíny Muchové.

Plíšková na sociálních sítích vystavila fotku ze svého panství krátce po příletu do New Yorku. Muchová v příjemném soukromí natočila klip, v němž za kytarového doprovodu kondičního trenéra Jaroslava Blažka zpívá v angličtině vlastní vtipnou píseň o strastech života v bublině.

Vondroušová si v útulném apartmánu krátí chvíle mezi zápasy a tréninky hraním karet nebo člověče, nezlob se s koučem Janem Hernychem: „Ani se moc nehádáme. Je bezva, že nemusíme koukat do zdi. Když jsem přišla ze svého zápasu, sledovala jsem na vlastní oči Káju Plíškovou.“

Kvitová, Plíšková, Vondroušová i Muchová vkročily do grandslamového klání úspěšně. Vítězství je udržela v turnaji a prodloužila jejich pobyt v lóži, kterou by naopak v případě porážky některé z nich převzala čekatelka, jež je zrovna nejvýše umístěnou hráčkou na žebříčku WTA.

Nejvíc se o vítané výsadě v pondělí rozpovídala Kvitová. Aniž by působila ufňukaně, prostě konstatovala, že jí hotel na Long Islandu připadá ponurý, dohled na dodržování odstupů nebo nošení roušek tuze přísný a dojíždění do areálu v Queensu poněkud úmorné.

US Open 2020 Speciální příloha

V lóži ovšem našla svůj malý ráj. Oázu života.

„Připadám si v něm jako v našem týmovém obýváku, ve kterém si čtu, volám příbuzným a kamarádům.“

„Přivezla jsem s sebou repráčky, takže si pouštíme česká rádia a písničky.“

„Zvlášť oceňuju mašinu na kafe i vlastní záchod, takže nemusíme nikam vybíhat.“

K vybavení patří rovněž dvě televize, dva gauče a lehátko, na němž Kvitovou mučí její osobní fyzioterapeut Florian Zitzelsberger.

Levačka z Fulneku se občas mrkne, kdo dole na dvorci trénuje. Plánuje, že se někdy podívá na pár gamů, pakliže ji zláká některý ze zápasů. „Ale na koukání moc nejsem, přehánět to nebudu,“ tvrdí.

Pobavilo ji, že hned vedle bydlí bulharský fešák Grigor Dimitrov: „Vídali jsme se nedávno během tréninků v Monte Carlu a teď jsou z nás pro změnu sousedi v New Yorku.“

Ani v zapůjčených boxech se tenisté nesmějí nějak sbližovat. Jejich přítomnost však lehoučce oživuje jinak zoufale pustý kolos zvaný Ashe Stadium. Díky nim není v něm při utkáních naprosté mrtvo.

Vrátí-li se US Open v následujících letech do normálu a znovu vpustí do areálu obecenstvo, tenistky a tenisté už nejspíš podobnou příležitost nedostanou.

Aspoň kvůli ní tak možná budou na jinak prazvláštní ročník 2020 vzpomínat s potěšením.