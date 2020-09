Dva tucty tenisové dokonalosti. Djokovič je pánem situace

Djokovič na ni pružně navázal snadným triumfem v 1. kole US Open a jeho bilance je ohromující: 24-0. Dva tucty tenisové dokonalosti.

„A pokud si vzpomínám, spoustu zápasů vyhrál poměrně snadno,“ říká Raonic. „Těžko může člověk chtít víc. Jen dokazuje, proč je zcela zaslouženě světovou jedničkou.“

Do tak zábavných a zároveň tak bezvýsledných debat na téma, zda je lepší Djokovič, Roger Federer či Rafael Nadal, zase přibývá jeden mikroargument v Srbův prospěch.

„Já si třeba myslím, že z nich tří by mi dělal jasně nejvíc problémů Novak,“ řekl uznávanému novináři a členovi Tenisové síně slávy ITF Stevu Flinkovi při psaní autobiografie legendární Pete Sampras. „Protože má jednoznačně nejlepší return v dějinách. Nikdy jsem nic takového neviděl, je to unikátní kombinace atletičnosti a agresivity.“

To se pak hraje. A vítězí!

„Asi nenajdete moc tenistů, jak žen, tak mužů, co by si v kariéře prožili vítězné šňůry delší dvaceti zápasů. Já už jich za sebou pár mám,“ líčil Djokovič poté, co v New Yorku lehce vyřídil Bosňana Džumhura 6:1, 6:4, 6:1. „A to, že už vím, jak s nimi mentálně nakládat, mi hodně pomáhá. Jestli chci, aby série pokračovala? Jistě. Jestli na to myslím každý den jako na prioritu? Určitě ne. Zní to jako klišé, ale řeším jen další zápas.“

Ostatně i zmíněný Raonic si sám vybavil rok 2011, kdy Djokovič působil jako superhrdina. Tehdy zvládl bez porážky úvodních 43 mačů! Zastavil ho až Federer ve finále Roland Garros, na což Djokovič později vzpomínal: „Neuvěřitelných pět měsíců, nejlepší pasáž mojí kariéry. I když to pak v Paříži skončilo, těžko jsem si mohl stěžovat.“

Letos vinou okolností sehrál na začátek září nízký počet duelů a procházet si jejich soupis je velmi monotónní. ATP Cup: šest výher, ve finále nad Nadalem. Australian Open: sedm výher, v semifinále jasná nad Federerem. Dubaj: pět výher. Generálka na US Open: pět výher a potvrzení toho, kdo je na kurtech pánem. „Nepřeceňuju to. To bych si na sebe ještě přidával tlak,“ tvrdí.

Způsob trávení koronavirové pauzy se zdál být z jeho pohledu poněkud nešťastným, na jeho balkánské exhibici se rozmohl covid-19, těsně před startem US Open pak ohlásil vznik nových tenisových odborů a vyvolal tím nelibost absentující dvojice rivalů Federer, Nadal.

Bez nich se zdá být cesta k titulu málem umetená. Zase si může pomoci v historických tabulkách.

„Vyhrál jsem toho už spoustu. Vím, co je potřeba dělat, jak se uklidnit, na co se soustředit,“ líčí Djokovič v New Yorku. „A grandslamy hrají v můj prospěch, řekl bych. Se dnem volna mám vždycky dost času na to, abych dobil baterky, fyzické i emoční, a zase se soustředil na dalšího soupeře. Současná šňůra je dobrá doplňující motivace. Takový extra pohon.“

A tak Djokovič dál sviští vpřed, příštím protivníkem mu bude Brit Kyle Edmund: „Přičemž jsem si jistý, že nebude mít moc co ztratit.“